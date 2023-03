Petro tiene dos hijos que se llaman Nicolás y uno de ellos pide que no lo confundan con el otro

Con el escándalo de Nicolás Petro, el hijo mayor del presidente de la República, Gustavo Petro; tuvo que salir el otro hijo que lleva el mismo nombre y pedir que no lo confundan. A través de su cuenta de Twitter Nicolás Alcocer Petro publicó un mensaje en el que aclaró que el comunicado del papá no hace referencia a él y que lo dejaran de etiquetar en publicaciones que afectan su buen nombre.

“Quiero aclarar a la gente que no me conoce y a la opinión pública que en el comunicado hoy hecho por mi papá, no se refiere a mi, si no a mi hermano Nicolás Petro. Agradezco la prudencia antes de enviar mensajes o etiquetarme en publicaciones que afectan mi buen nombre”, escribió Nicolás Alcocer Petro.

Petro tiene dos hijos que se llaman igual: Nicolás

Daniel Samper contactó a Nicolás Alcocer Petro, para hablar sobre la situación y aclaró que Petro tuvo varios hijos con diferentes mujeres.

“Uno de los damnificados de este escándalo es el otro Nicolás, a quien su hermano le está dañando no solamente el apellido, sino el nombre. Recordemos que en el discurso de posesión, el presidente nos desconcertó a todos cuando mostró que tenía dos hijos que se llamaban igual. (Voz de Petro) ‘Mis hijos Nicolás, Andrés, otro Nicolás’”, dijo Samper.

Luego dijo: “Lo cierto es que el presidente tiene dos Nicolás, el bueno y el malo”.

“Ahora soy Nicolás, el otro Nicolás pasa a ser mi hermano. Nicolás Petro Burgos nació de una relación anterior de los amoríos de mi papá cuando era joven y yo nací del fruto del amor de mi mamá con su otra relación que tuvo de joven. Por coincidencias de la vida somos dos Nicolases”, relató.

Después explicó el cambio de apellido: “yo también pasé a distinguirme y porque quería darle ese reconocimiento a mi mamá, al ponerme el apellido Alcocer primero que el Petro, para evitar las confusiones en los medios, pero sigue pasando”.