“Cómo quedó tan calmada”: echaba chisme en vivo y registró el temblor en Bucaramanga

Como es bien sabido en Colombia se registró un fuerte sismo este viernes 10 de marzo a nivel nacional. El fuerte temblor sacudió a miles de personas que se alcanzaron a despertar y salir de sus casos en medio de la madrugada.

Si bien a la mayoría de colombianos y colombianas el temblor les cogió debajo de las cobijas, lo cierto es que muchos y muchas lo vivieron despiertos y hasta lo grabaron en vivo. Así le sucedió por ejemplo a un streamer que mientras llevaba a cabo un en vivo en la madrugada, notó que estaba temblando y salió despavorido del lugar.

Sin embargo, muchas personas reaccionan petrificadas y este fue el caso de una joven que contaba en vivo un chisme y la cogió desprevenida el movimiento telúrico, pero pese al fuerte remezón, se quedó inmóvil.

Carla, de Bucaramanga, es como se identifica la joven, que registró lo que sucedió en pleno video sobre las 4:00 a de la madrugada del viernes 10 de marzo. La joven estaba contando el chisme de una pareja que estaba en una relación que no funcionó y finalmente terminaron.

Sin embargo, en medio de su anécdota, Carla empezó a sentir el movimiento telúrico y se llevó las manos a la cara. Pese a los segundos eternos que duró el sismo, Carla se quedó inmóvil sin saber qué hacer y con el celular aún grabando registró lo fuerte que se sintió en la ciudad de Bucaramanga el temblor.

“Está temblando marica, estoy grabando, no estoy moviendo la mesa... ¿Por qué sigue temblando? ¿Por qué sigue temblando? Ayuda, ¿debería levantarme? ¿Por qué no para?”, se cuestionaba la joven en medio de su grabación.

A pesar de que muchos exaltaron la forma tranquila en la que reaccionó, otros le llamaron la atención por no evacuar, pues es mejor salir de las edificaciones si el sismo se registra con fuerza. “Perdón nunca me quedo quieta pero no pensé que iba a ser tan fuerte”, contó sobre los hechos la joven.

De igual forma, reiteró en que no reaccionó por cuenta de que como es común en su región, tiembla durante unos segundos y se pasa, pero esta vez el sismo duró más de lo que pensaba y no sabía cómo reaccionar.