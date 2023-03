Mininterior rechazó acusación de exesposa de Nicolás Petro: “10 cupos de nada. No uso esa palabra”

En medio de una rueda de prensa, el ministro del Interior, Alfonso Prada, brindó explicaciones acerca de los chats revelados en Revista Semana, entre Nicolás Petro y su exesposa, Day Vásquez, donde el hijo del presidente aseguró que Prada “me dio 10 cupos” o puestos de trabajo: distribuidos en “3 los voy a dar para Ciénaga, uno para ayudar a mi mamá, uno para ti y 5 para el tema político de Barranquilla”.

Frente a esto, el también vocero del gobierno, señaló que conoció de este hecho el día viernes y rechazó cualquier tipo de acusación. “La palabra cupos no existe en mi lenguaje, no es una palabra usual ni el ministerio ni en mis conversaciones. 10 cupos de nada”.

Según Vásquez, Petro Burgos se ha reunido prácticamente con todos los ministros y esto, lo reconoció Prada, asegurando que lo recibió “un par de veces” el año pasado.

“Conocí a Nicolás Petro en la campaña presidencial donde fui jefe de debate y él fue uno de los coordinadores de nuestra actividad político-electoral en el departamento del Atlántico y en algunos sectores de la costa caribe. Tuvimos un tránsito tranquilo dentro del marco de la campaña”.

Asimismo, en los chats entregados por Vásquez a la ya mencionada Revista, Petro Burgos le dice a su expareja que “el abogado, ya me están pidiendo eso (los cupos)”, a lo que ella le responde “Es que no sé quién. No se me viene nadie a la mente”.

“Nosotros abrimos un proceso para contratar 30 abogados que se hizo a través de redes sociales, en LinkedIn, y de eso se contrataron 20 personas. No creo que ninguna de ellas provenga de una recomendación de nadie”.