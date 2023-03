Luego de tres muertos, Guardia Campesina y Gobierno Nacional llegaron a un acuerdo en el Caguán

El pasado 2 de marzo, se conoció de la retención de 79 uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo), antes llamado Esmad, y seis contratistas de la petrolera, Emerald Energy, a mano de organizaciones campesinas en Los Pozos, San Vicente del Caguán, Caquetá.

Pasaron más de 31 horas para que se diera su liberación, luego de que el ministro de Defensa, Iván Velásquez y el ministro del Interior, Alfonso Prada, exigieran a la guardia campesina, durante el Puesto de Mando Unificado, que solo podían avanzar en el diálogo si esto se daba.

“Un requisito indispensable para sentarnos a hablar con tranquilidad es que dejen en libertad a los policías y a los funcionarios de la empresa petrolera”, señaló Velásquez.

Fue así como el jefe de la cartera de Defensa, indicó que todo el personal retenido se encontraba en buenas condiciones, recibiendo agua y alimentación.

Sin embargo, durante ese día, se conocieron varios audios que registraron los momentos de desespero por parte de los uniformados, al ver que no contaban con apoyo de la institución.

“Mi general, ¿qué pasa? Un apoyo. Dos horas aguantando, mi general. Dos horas, mi general. Tengo un compañero gravemente herido, mi general (...) ¿qué pasa? El Ejército no sirve para un culo. Tienen que mandar el Encar (grupo de carabineros) que nos apoyen (...) dos horas esperando un helicóptero...”.

Por este hecho, la Procuraduría ordenó la apertura de una indagación previa en contra de funcionarios de la Policía Nacional, por la presunta omisión en apoyo a policiales del Departamento de Caquetá, por lo que pudo facilitarse la retención de varios hombres e incluso los hechos que produjeron el deceso de uno de ellos.

De igual manera, la entidad investigará a los ministros del Interior y de Defensa, también por al parecer no actuar a tiempo. “Si el Ejecutivo, a través del ministro del Interior y la viceministra de Diálogo Social, hubieran actuado a tiempo, no estaríamos lamentando la tragedia que ocurrió. Pero no actuaron de manera coherente con la magnitud de la situación de la que les alertamos”, afirmó, Margarita Cabello.

Las víctimas

Tres muertos: un policía y dos campesinos, y varios heridos, es el saldo luego de 43 días de manifestaciones por parte de la Coordinadora del sur-oriente colombiano para los procesos agrarios, ambientales y sociales-Coscopaas.

En medio de su exigencia por la pavimentación de 42 kilómetros de vía y la defensa de su territorio ante las presuntas afectaciones por las extracciones petroleras que afectan la fauna, un alto impacto en humedales y fuentes de agua; se presentó en la madrugada del 2 de marzo un fuerte enfrentamiento entre la Undmo y la Guardia.

Como consecuencia el subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, oriundo de Cómbita, Boyacá; Reinel Arévalo, que vivía en la vereda El Rubí y otro campesino, fueron las víctimas que dejó este hecho.

“La Fiscalía deberá investigar e individualizar quienes fueron las personas que mataron en estos acontecimientos, que tendrán que ser juzgados”, pidió el presidente, Gustavo Petro.

El jefe de estado, además, asistió personalmente al sepelio de Monroy realizada en el Centro Religioso de la Policía en Bogotá, donde se le vio abrazar a los familiares del uniformado.

Los 6 puntos del acuerdo

Después de tres días de diálogo, comunidades campesinas de Meta, Guaviare y Caquetá, y el Gobierno Nacional, lograron un acuerdo en el sector de Los Pozos, el cual quedó consignado en un acta firmada por ambas partes el 5 de marzo de 2023.

1. Creación de una comisión mixta de derechos humanos

Acompañada por la Misión de la ONU en Colombia, esta comisión analizará y acompañará procesos en contra de los campesinos por la retención durante la protesta social.

2. Habrá contacto directo con la petrolera, Esmerald Energy

Se revisarán las solicitudes realizadas por los delegados de la comunidad que versan sobre la compensación ambiental y social del proyecto Capela.

También, se deberán iniciar las obras de pavimentación de la vía San Vicente del Caguán – Los Pozos – Delicias, en un término no mayor a 6 meses. Posteriormente, durante un semestre terminarán los estudios y diseños de los 32 kilómetros restantes.

3. Los acuerdos de Altamira

Una comisión conjunta entre Gobierno y comunidades será la encargada de “revisar y ajustar el contenido, la metodología de ejecución y contratación del equipo técnico de las organizaciones sociales”.

4. Coscopaas reconocido como “interlocutor válido”

El Gobierno Nacional reconoce a la Coordinadora Coscopaas como interlocutor válido de un conjunto de organizaciones sociales de Caquetá, Meta y Guaviare para los efectos del presente acuerdo.

Asimismo, las partes construirán los términos de un pacto social para frenar la deforestación en la Amazonía y se comprometieron a promover de manera gradual una economía para la biodiversidad.

5. Ya no habrá Plan Atermisa

El plan Artemisa de Iván Duque, enfocado en la prevención de la deforestación y criticado por la participación de militares, “dejó de ser implementado debido a los cambios de política en materia de defensa, seguridad y medioambiente” impulsada desde el Ministerio de Defensa. Por ello, el Gobierno se encuentra “en el proceso de revisión, modificación y derogatoria de las políticas que considere contrarias a sus nuevos lineamientos estratégicos”.

6. Ya no habrá protestas

Coscopaas se comprometió a “dar por terminada la movilización social pacífica que venía adelantando” y las comunidades empezarán a retornar “a sus lugares de origen” durante las 24 horas siguientes a la firma del acuerdo.

De esta manera, para efectos del seguimiento y cumplimiento de lo pactado, realizarán reuniones trimestrales para evaluar el avance de los compromisos donde deberán participar todas las entidades.

