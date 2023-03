“¡Que mi***! Unos matándonos por la causa y otros viviendo de la causa”: Gustavo Bolívar

Este jueves, 2 de marzo, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, no se aguantó y se pronunció a través de sus redes sociales sobre la situación de corrupción que hoy empaña al gobierno de Gustavo Petro. En su cuenta de Twitter escribió un fuerte mensaje que generó múltiples reacciones.

A través de su cuenta oficial escribió: “¡Que mierda! Unos matándonos por la causa y otros viviendo de la causa. Pero no se desanimen, el país sabe quién es quien”.

Gustavo Bolívar se pronunció por el escándalo de Petro

A través de una carta que publicó en sus redes sociales el presidente Gustavo Petro le pidió a la Fiscalía General de la Nación que investigaran a su hijo Nicolás Petro y a su hermano Juan Fernando Petro. El mandatario solicitó la investigación “debido a la información que se rumora en la opinión pública” en contra de su hermano y de su hijo,

Ante el mensaje fueron cientos de usuarios de internet que se pronunciaron, algunos a favor y otros en contra.

“Cual causa, no sea ridículo que ya esta muy viejo para hacer el ridículo así. Acá lo que se aclara es que ese tal cambio no existe. Lo único es un resentimiento profundo y una sed de poder tan grande que hacen lo que sea para lograrlo y en el camino llenarse los bolsillos”, “se exige fortalecer el Pacto Histórico y una profunda depuración” y “Lo tenemos clarísimo, x eso se les advirtió q su “causa” nos iba a llevar de culo pal estanco”.

“O sea... el nuevo me acabo de enterar, los delitos de sangre no existen, fue a mis espaldas…es “El país sabe quien es quien””, “No hay nada más indignante que un indigno fingiendo sentirse indignado” y “Necesitamos estrategias de comunicación con el pueblo! La gente cada día me da quejas de todo, y la pedagogía diaria no es tan sencilla porque una golondrina no hace llover!”.