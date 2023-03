Operador de taxis de Aeropuerto El Dorado responde y dice que no cobraron servicio de 200 dólares

Una denuncia viene generando indignación en redes sociales luego de que dos turistas le cobraran 200 dólares por una carrera de taxi desde el Aeropuerto El Dorado. Ahora, se conoce la versión de la operadora de taxis del aeropuerto que argumenta que esto fue información manipulada.

En un video quedó registrado el reclamo que una pareja de turistas mexicanos le hizo a un taxista que habría cobrado 200 dólares, cerca de 800 mil pesos, por una carrera desde aeropuerto El Dorado, de Bogotá, hasta un hotel que quedan en la misma capital.

Al respecto y en un comunicado oficial, la empresa autorizada para la prestación del servicio de taxis del Aeropuerto El Dorado, comunicó que el cobro de la carrera realmente habría sido de 40.000 pesos.

Además, comunicó que las autoridades habrían revisado el vehículo y al conductor para poder dar con el dinero que presuntamente se habría hurtado y no encontró ningún dólar. La empresa acotó que los viajeros dejaron una billetera al interior del vehículo y el conductor no se había percatado de esta situación para la subida de otros pasajeros, por lo que dice que estos pudieron haber hurtado el dinero.

“El video que ha circulado en medios de comunicación fue hecho por una de las personas que prestan el servicio de transporte de manera ilegal en el aeropuerto (conocidos como ‘gansos‘), quien compartió información falsa, descontextualizada y con intención de dañar el buen nombre de los conductores autorizados”,, agregó la empresa.

Así puede cerciorarse de tomar un servicio legal en el Aeropuerto El Dorado

1. Tome su transporte en el carril número 1 del primer piso (frente a la salida 2 y la salida 5), es el lugar donde los vehículos autorizados esperan por el servicio. Evite los carros ubicados en otros carriles o en los parqueaderos.

2. Desconfíe sí le ofrecen transporte en carros particulares: al no estar afiliados a ninguna empresa o app de transporte no podrá tener ninguna trazabilidad de la información y no tendrá ningún respaldo en caso de que algo ocurra.

3. Use el kiosco (totem) ubicado frente a las bandas de equipajes donde se recogen las maletas luego de los vuelos, allí podrá preliquidar y conocer el valor de su servicio. Incluso puede pagar por adelantado la carrera por medio de datáfono.

4. Tenga en cuenta que los vehículos autorizados tienen baúl amplio y sus conductores están debidamente uniformados y capacitados para la prestación del servicio.

Optar por este tipo de transporte le permitirá tener toda la información de su recorrido y en caso de que olvide un objeto al interior del vehículo será sencillo recuperarlo. Así mismo, las tarifas que cobran están reguladas por la Secretaría Distrital de Movilidad. Además, si cree que el conductor le hizo un sobrecobro, puede realizar la queja ante la empresa autorizada, la cual le devolverá el dinero correspondiente, así mismo, estos vehículos cuentan con diferentes medios de pago como datáfono.

De igual manera, los vehículos autorizados cuentan con seguros que cobijan a los pasajeros en caso de accidente, así como cuentan con revisión preventiva y conductores capacitados en áreas como turismo, servicio al cliente, idiomas, entre otros.

Taxi Imperial se pronunció comentando que no cobró servicio de 200 dólares Comunicado proporcionado a Publimetro Colombia