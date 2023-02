Sellan restaurante chino por pésimas condiciones de higiene: sacrificaban animales en la cocina

Tras varias denuncias interpuestas por ciudadanos, la Secretaría de Salud de Cartago, Valle del Cauca, selló un restaurante de comida china.

Esto luego de una inspección por parte de funcionarios y policía, quienes encontraron pésima salubridad en el lugar, por lo que significaba un riesgo en la preparación de alimentos.

Chivos, conejos y gallinas vivos dentro de costales, los cuales eran sacrificados en plena cocina; trampas para ratones y bolsas que eran usadas para reempacar la carne, fueron las graves irregularidades que hallaron las autoridades.

Pero esto no es todo, al llegar al restaurante, se encontraron con un chivo dentro de una canasta roja, el cual estaba amarrado y agonizando.

Según la dueña, este animal lo compró en la Plaza de Mercado “para consumo humano”. “Eso es un chivo, no vaya a decir que es un perro. Acabamos de traer esos animales de la galería, los animales no son para la comida china, son para consumo de nosotros. No hemos matado al chivo, aún está vivo”, dijo la mujer.

Finalmente la Secretaría de Salud impuso un comparendo a los responsables y ordenaron el cierre preventivo del restaurante.

Defensores de animales pidieron mayor sanción

Los defensores de animales y activistas de animales del departamento, no solo rechazaron el cierre preventivo del lugar, sino pidieron que los dueños enfrenten acciones de tipo penal y el negocio tenga un cierre definitivo.

Esto, pues argumentan que hubo maltrato animal ya que las especies eran sacrificadas allí mismo.

De igual manera, hicieron un llamado a las autoridades sanitarias del Valle para que desplieguen estos operativos en otras ciudades, especialmente en Cali.