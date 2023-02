“Todavía me siento aturdido“: taxista se salvó de milagro durante explosión en peluquería en Cúcuta

En horas de la tarde de este jueves, se registró una fuerte explosión al interior de una peluquería, ubicada en el barrio Callejón, en Cúcuta, Norte de Santander.

Hasta el momento, las autoridades reportan ocho personas lesionadas que fueron trasladadas hasta distintos Hospitales y se desconoce si hay personas muertas.

Las imágenes captadas por testigos son impresionantes, pues se ve a las víctimas heridas y algunas tendidas en el suelo. Mientras a su alrededor hay esquirlas, miedo y confusión.

Durante el atentado, un taxista que pasaba por el lugar, se salvó de milagro y le contó a una mujer, los momentos de angustia que vivió. “Gracias a Dios tenía subidos los vidrios del carro, si no, no estuviera contando el cuento. Me siento aturdido. Eso fue algo muy duro”.

Además, señaló que se fue del lugar pues le dio muchos nervios. Una vez regresó vio a su vehículo con algunos vidrios quebrados. “Me jodió el caucho del carro. Gracias a Dios estoy con vida. Espero me respondan por el carro porque yo no soy el dueño”.