Miguel Ángel del Río denunció amenazas e insinuó que Uribe estaría detrás: pidió lo respetara

Desde las nueve de la mañana de este miércoles, transcurrió la audiencia de preclusión contra el expresidente, Álvaro Uribe, por los delitos de fraude procesal y soborno de testigos.

Sin embargo, durante la diligencia, el abogado Miguel Ángel del Río -representante legal de Deyanira Gómez, exesposa de Juan Guillermo Monsalve, testigo estrella del caso- intervino para decirle a la juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, que había sido amenazado.

“Mientras estoy en la audiencia me llegan seis mensajes de un número de Whatsapp, que no alcancé a leer porque los eliminaron. Mi teléfono tiene la posibilidad de, si no tengo grabado el número, debajo aparece un nombre: Carlos Eduardo López. El mismo nombre del testigo que está en este momento”, denunció.

Luego de unos minutos transcurridos, del Río indicó que un periodista le hizo llegar la foto del contacto que, dice, lo amenazó y coincide con alias ‘Caliche’ “quién me envío un mensaje a mi teléfono que de hecho lo cambié hace una semana y eso no es otra cosa que una intimidación”.

Cabe recordar que Carlos López, alias ‘Caliche’, es el hombre que aparece en los chats, para acordar la retractación de Monsalve, quien ha declarado contra el exsenador Uribe y su hermano Santiago.

Miguel Ángel del Río denunció amenazas e insinuó que Uribe estaría detrás

Durante su intervención, el abogado defensor, del Río, insinuó que Uribe estaría detrás de las amenazas. “Este señor (alias ‘Caliche’) hace todo por el presidente Uribe, es posible que esté detrás de muchas de las amenazas contra mi familia (…)”.

A lo que el exprimer mandatario, rechazó y dijo que si tenía pruebas, lo denunciara. Enfatizando, además, su derecho al buen nombre. “Señora juez yo muy respetuosamente debo decirle que no puedo aceptar que el abogado Del Río asocie estas llamadas con mi persona, si tiene la más mínima prueba que me denuncie (…)”.

Y agregó: “yo no puedo aceptar esto señora juez y yo tengo derecho como todo ciudadano a que me respeten, así como usted ha exigido respeto para él”.

A la discusión, se sumó el abogado del también exsenador del Centro Democrático, Jaime Granados, quien le pidió abstenerse de seguir haciendo comentarios provocadores.

“La protesta que hace el doctor Álvaro Uribe Vélez, surge no para afectar esta audiencia sino por las provocaciones del señor Del Río”.