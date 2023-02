“Democratizar la generación de energía”: ¿Qué es y cómo entender lo dicho por el presidente Petro?

Este miércoles, el presidente, Gustavo Petro, visitó junto a la ministra de las TIC, Sandra Urrutia, el resguardo indígena de Pueblo Nuevo, en Caldono, Cauca, para conocer, ‘La Red del Viento’. Un proyecto creado por la misma comunidad, el cual cuenta con 54 puntos de conexión a internet para 600 personas de esa zona.

El primer mandatario -con micrófono en mano y entrevistando para las cámaras- dijo que las redes comunitarias de internet, es una propuesta que recoge el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la cual debe expandirse y replicarse por todo el país.

“Así que esta actividad de la Red del Viento, señora Ministra (de TIC) quiero que se extienda por todo el país. Esto no es comunismo, esto se llama democracia”, señaló.

Pero no solo esto, tras destacar que esta comunidad cuenta con su propia conectividad a internet, “produce televisión local, tiene sus propios técnicos, permite las comunicaciones telefónicas, y se conecta a la fibra óptica que llega a Caldono”, se preguntó “¿por qué no democratizar la generación de energía? ¿No es eso acaso la democracia?”.

Te puede interesar: ¿De presidente a presentador? Petro continúa con su propuesta de implementar internet comunitario

Frente a ello, argumentó que este servicio está en manos de seis grandes generadoras de energía y por ende el alto costo de las tarifas.

“El Gobierno puede contratar la constitución de esas comunidades energéticas y fundamentalmente permitir que existan, porque tenemos un oligopolio de seis grandes generadoras de energía que prácticamente tienen por el cuello, a través del cobro de las tarifas, a la mayoría de la población colombiana. ¿Por qué no democratizar entonces la generación de energía?”, afirmó el jefe de estado.

Cabe recordar que el pasado 16 de febrero, a través del decreto 0227, el presidente regulará y controlará las tarifas de energía y agua por los próximos tres meses, fungiendo funciones de carácter general delegadas a la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) y a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg).

Los gremios energéticos hablaron ante la propuesta

Natalia Gutiérrez, presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica-Acolgen, explicó que el anuncio del primer mandatario no es algo nuevo, pues las leyes 142 y 143 de 1994, determinan que cualquier persona, natural o jurídica, puede autogenerar energía para abastecer sus consumos propios y los de personas vinculadas, como comercializarla bajo los mecanismos regulatorios establecidos por la CREG.

“Apoyamos el estudio de medidas que permitan mayor empoderamiento de usuarios, para disminuir barreras y apoyar la generación distribuida que tiene beneficios en eficiencia y operatividad de la cadena”, aseguró.

De esta manera, Gutiérrez, dijo que sí es posible y real la democratización de la energía, siempre y cuando esté “bajo el esquema normativo y diseño de mercado vigentes, sin perjuicio de mejoras que construyan sobre lo construido y fortalezcan un sector que es ejemplo mundial en confiabilidad y sostenibilidad”.

Por su parte, el médico y magíster en Energía y Sostenibilidad, Camilo Prieto, fue enfático en decir los grandes generadores, “son los grandes aliados y estabilizadores del sistema”. Esto en respuesta a la crítica del presidente Petro al oligopolio de seis empresas.

“Hay que seguirles dando seguridad jurídica y ver la autogeneración como un complemento al fortalecimiento del sistema”, señaló Prieto.

¿Es cierto que nos volveremos cómo Venezuela?

En entrevista con PUBLIMETRO COLOMBIA, Alejandro Lucio, presidente de la Asociación de Energías Renovables en Colombia, respondió ante las dudas e incluso incertidumbre que generó este anuncio del jefe de estado.

¿Qué significa democratizar la energía?

Lo que el presidente Pedro concibe como la democratización de la energía, viene de la mano de uno de los pilares de la transición energética, que es la descentralización en la prestación de servicio.

Esto hace viable que un usuario hoy en día, con soluciones de energía renovable no convencional, pueda producir la energía en el mismo punto donde la consume. Es decir, autoabastecerse parcial o totalmente y al mismo tiempo, en la medida en que esa facilidad de generación se lo permita, pueda entregar excedentes a la red en esencia, pasando de ser un actor pasivo que simplemente consume a ser un pequeño nuevo actor del mercado.

¿Tendría implicaciones y de qué tipo a las seis grandes generadoras de energía?

Por supuesto que esto en el mediano y largo plazo va a tener implicaciones en sus negocios, no solamente desde el punto de vista de la generación, sino también de la distribución de energía.

En la medida en que más usuarios se desconecten y haya menor consumo de energía de la red, pues eso por supuesto pone en riesgo el retorno de las inversiones que se hacen en la infraestructura para transmisión y para distribución de la red. O sea, eso va a tener impacto no solo a los grandes generadores, sino a toda la cadena de valor de la prestación del servicio. Pero es un tema que se va dando paulatinamente.

Hay quienes están comparando este tema con el país vecino de Venezuela ¿Es así?

Yo no entendería el mensaje del presidente Petro con una visión de estatizar o de apropiar las generadoras, sino más bien sobre como habilitar la competencia. Una cosa es lo que ya está pasando en el mercado, pero muy enfocado en las comunidades, no en las industrias, ni en los comercios. Por ello, uno entendería que eso no implicaría una expropiación de activos, ni una intervención de la actividad de generación a cargo del Estado.

Aunque sí hay que decir que el Plan Nacional de Desarrollo trae unas señales para que en Colombia exista un gran agente integrado verticalmente en cabeza de Ecopetrol, que al mismo tiempo sea generador, transmisor, distribuidor y consumidor. Por lo cual, sería la gente con mayores ventajas competitivas en Colombia. Y eso, por supuesto, sí pondría en aprietos a otros actores del mercado.