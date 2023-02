“Si hay buenas tarifas por allá sí voy”: taxista responde a quienes critican servicio que prestan

Este miércoles 22 de febrero se llevan a cabo manifestaciones a nivel nacional del gremio de taxistas, el cual alega diferentes peticiones al Gobierno Nacional, como la falta de control a plataformas de transporte, como la seguridad y otros asuntos. Publimetro Colombia habló con un taxista de nombre Jaime, que este miércoles decidió salir a trabajar en vez de manifestarse y respondió varias preguntas.

El taxista acotó que a pesar de que ha acostumbrado a no apoyar las manifestaciones ni bloqueos de taxistas, antes decidía no sacar su vehículo y parar su servicio pero este miércoles 22 de febrero decidió salir a trabajar.

Lea también: “Para todos hay trabajo”: conductor de plataforma a taxistas por pedir que eliminen su forma de sustento

Taxista decidió salir a trabajar en vez de unirse al paro

“Vamos a trabajar un rato, porque siempre los taxistas hay unos que paran otros que no. Yo acostumbraba a no salir a bloquear, pero se da uno cuenta de que todo el mundo trabajando aquí no hay colaboración y si no hay colaboración no vamos pa’ ningún Pereira, como dice el dicho”, expresó.

Dentro de los reclamos de los taxistas que se manifiestan se encuentra la falta de control a las plataformas de transporte como Uber, DiDi, Cabify, InDrive y demás, que insisten en que representan una competencia desleal. Sin embargo, muchos usuarios alegan que ahora prefieren buscar un carro particular por medio de las aplicaciones pues el servicio de taxi se ha venido degradando.

Le puede interesar: Taxistas suspenden paro en Bogotá por falta de garantías: “nos inmovilizaron los taxis”

¿Por qué un taxista dice “por allá no voy” y decide no llevar a un pasajero?

El taxista Jaime contestó a estos reclamos y argumentó que el “por allá no voy”, es decir, la intención de no llevar a algún pasajero cuando le dice su lugar de destino, se debe a diferentes razones.

Comentó que la inseguridad y los trancones son algunas de las razones del problema del sonado “por allá no voy”, pues en muchas ocasiones durante mucho tiempo en una carrera que no está bien paga o les plantean lugares de destino muy peligrosos. “A veces dura uno tres horas en una carrera por 30.000 pesos que marca el taxímetro. Pero si hubieran buenas tarifas yo por allá sí voy”, agregó.

Por último, el conductor expuso que los taxistas han acudido a usar aplicaciones precisamente porque han encontrado allí la demanda. “El radioteléfono ya no sirve. Lo que deben hacer es regular cada carro para su plataforma, pero siempre y cuando dejen de ser ilegales, entonces ya cada uno con su plataforma en la empresa. Ahora ya los mismos taxistas tienen Uber”.