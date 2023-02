¿Se suspendieron las clases por el paro de taxistas? Hay confusión entre los padres de familia

Colegio (picture alliance/dpa/picture alliance via Getty I)

Desde enero el gremio de taxistas anunció un paro nacional para este 22 de febrero para protestar por la legalización de las plataformas de transporte que ellos consideran ilegales, como DiDi, Uber, Cabify, entre otras. Y desde la madrugada de este lunes los conductores cumplieron su promesa, bloqueando varios puntos claves en todo el país.

Esto ha generado confusión entre los padres de familia, pues no saben qué hacer con sus hijos y las clases debido a que los colegios no anunciaron con anticipación si suspenderían la jornada escolar o no.

El consejo que desde el Gobierno Nacional se está ofreciendo es estar atentos a los mensajes de cada institución. Ya algunos colegios anunciaron que sus clases por hoy serán virtuales.

Clases en Bogotá

En la capital del país la Secretaría de Educación anunció que los colegios públicos no suspenderán sus clases y piden a los padres de familia llevar a sus hijos a las escuelas. Sin embargo, sí señalaron que se podrían suspender las clases si los niños y profesores no logran llegar a las aulas.

Clases en Medellín

En la capital de Antioquia también hay normalidad en la jornada escolar, a excepción de algunas instituciones.

Por ejemplo, la Universidad Nacional sede Medellín y el Pascual Bravo suspendieron todas las actividades presenciales. Sin embargo, anunciaron encuentros virtuales durante todo el día.

Clases en Villavicencio

En esta ciudad las autoridades sí se adelantaron a la situación y advirtieron a los padres de familia sobre la suspensión de las clases.

Por lo que este miércoles 22 de febrero todos los colegios de Villavicencio cancelaron las clases presenciales. Algunos de estos tendrán una jornada virtual.

La Secretaría de Educación confirmó esta decisión para las escuelas oficiales y privadas de Villavicencio.