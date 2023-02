Colombiana sobrevivió a accidente en Panamá y ahora su familia pide ayuda para visitarla

Una dura travesía tuvo que atravesar Lady Katherine García, de 35 años, una colombiana que se atrevió a pasar la hostil Selva del Darién para pasar por varios países hasta llegar a Estados Unidos. Lo más irónico de su travesía es que tras haber pasado lo más difícil sufrió un fatal accidente y a pesar de que ha pasado un muy mal rato, sobrevivió.

Un fuerte accidente de tránsito presentado en una carretera de Panamá, en el que murieron 40 personas, fue la desgracia que ahora lleva a la familia de García a tratar de mover cielo y tierra para irse rumbo a ese país en donde esperan poder apoyarla.

En busca del ‘sueño americano’, García se encaminó desde el sur de la ciudad de Bogotá con rumbo a Medellín, posteriormente se trasladó a Necoclí, Antioquia, punto clave para la migración por la peligrosa Selva del Darién. Todo tipo de peligros se viven en este lugar, desde animales exóticos en búsqueda de una presa, hasta bandas criminales que se aprovechan de quienes están migrando y les roban todas sus pertenencias.

Pese a todos los riesgos, García logró atravesar el Darién y llegar finalmente a Panamá, desde esperaba ir luego a Costa Rica, México y de allí pasar la frontera con Estados Unidos. Pero el accidente de tránsito frustró sus sueños por el momento y su familia sabe poco sobre su actual estado de salud.

“Lo poco que hemos sabido fue porque llamamos al hospital donde ella se encuentra recluida en este momento y lo único que nos pudieron decir es que ya había salido de cirugía. Le tuvieron que poner tornillos en la cadera, no sé si tiene las dos piernas fracturadas o una sola”, señaló al respecto la hermana de la connacional, Carolina.

Por esta razón, su familia pide ayuda a la Cancillería para que puedan ir a acompañar a la mujer en el momento difícil que atraviesa. Antes de subirse al bus en el que se accidentó, García alcanzó a decirle a su familia que ya había pasado lo más duro y que en la Selva del Darién vio morir gente y también se encontró con varios cadáveres en el camino.

Su familia necesita urgentemente llegar a Panamá para poder saber el estado actual de su pariente y esperan que la Cancillería abogue por hacer que la familia se reúna. “Yo estuve en la Cancillería y allá no me dieron ninguna información, en sí ellos no tenían como una base para darme información sobre el accidente, entonces ese el pedido que hacemos al Gobierno y a la Cancillería, que nos ayude cuando estemos en Panamá”, agregó su hermana.