Consternación: llevaron a su bebé de 5 meses al jardín y tuvieron que recogerlo sin vida

Una gran consternación se vive en la ciudad de Bogotá por la muerte en extrañas condiciones de una bebé de a penas cinco meses. Los hechos se presentaron en la localidad de Suba, en el jardín Mi Mundo Artístico, a donde los padres de la menor la llevaron sana y salva.

Los hechos se revelaron luego de que el jardín reportó el pasado lunes 13 de febrero a los padres que la bebé había muerto en las instalaciones educativas luego de haber sido trasladada a un hospital.

El padre de la niña brindó declaraciones y comentó que la profesora notó que después de comer y tomar una siesta, la niña quedó inconsciente y procedieron a llevarla de urgencias a un hospital, según comentó en medio de sus testimonio a CityTV.

“Le pregunté que cuánto tiempo había pasado desde que se dieron cuenta de que no reaccionaba. Me decía que no había pasado mucho tiempo. Que en ese momento estaban diciéndole ‘Vicky, Vicky, reacciona’, pero la niña no reaccionaba”, contó entre sollozos el papá de la bebé, del que se protegió su identidad por seguridad.

El jardín comentó que a la bebé de cinco meses le dieron comida y la habían dejado descansando por un tiempo para que tomara una siesta. Además, señaló que desde que la niña no contestó y quedó inconsciente duraron dos minutos en llegar a la unidad de urgencias. “La profesora le relató al CTI cómo fue el caso, ella dice que estaba bien, la recostó y en un momento la vio como malita. Ahí nosotros activamos todos nuestros protocolos. De aquí a la unidad de urgencias, duramos dos minutos en llegar”, narró al respecto el rector encargado, José Guerrero.

Por ahora, el cadáver de la pequeña aguarda en el Instituto de Medicina Legal mientras se aclaran las causas de la muerte y las autoridades ya abrieron la respectiva investigación a la que están vinculados el jardín y la profesora encargada del cuidado de la bebé.