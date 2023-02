“La vida más desperdiciada que conocí”: dura reacción de Gustavo Bolívar a muerte de Samuel Moreno

Tras la muerte del exalcalde de ciudad de Bogotá, Samuel Moreno, las redes sociales en Colombia han estallado con reacciones al evento. El exsenador Gustavo Bolívar también brindó su opinión por medio de su cuenta de Twitter y activó la polémica.

El exsenador, que incluso ha pensado en aspirar a la Alcaldía de Bogotá, provocó diferentes reacciones con su comentario justo momentos después de conocerse la noticia a nivel nacional del fallecimiento del exalcalde, pues sugirió que nunca había conocido una vida más desperdiciada y que debería servir de ejemplo.

“La de Samuel Moreno, es la vida más desperdiciada que conocí. Tenía todos los privilegios. No le faltaba nada. Era hasta presidenciable. La ambición lo llevo al desprestigio, a la cárcel y a la tumba. De los pocos corruptos que pagó condena en Colombia. Que sirva de ejemplo y escarnio a las nuevas generaciones. QEPD”, escribió por medio de su cuenta de Twitter.

“Íbamos de sardinos a las fiestas de ellos, lástima que no escogieron buen camino, y así es no les faltaba nada QEPD”, “Literalmente! Samuel, se veía un señor, un caballero, gente decente y resultó una de las decepción es políticas más grandes. Paz en su tumba” y “Es lo único sensato que le he leído”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, hubo otros comentarios a su trino que mostraron indignación por no respetar el momento difícil que pasan quienes eran sus allegados. “Usted si no sabe guardar silencio ni ante la muerte”, comentó una usuaria, mientras que otra respondió: “Un tantico cruel el comentario. De esas cosas que se piensan y se comentan con amigos a la luz de unos vinitos... en fin, cada uno en su estilo”.

Samuel Moreno estaba en estado crítico de salud

El exmandatario de la ciudad sufrió un colapso el pasado jueves 9 de febrero, mientras se encontraba internado en la Escuela de Carabineros de la ciudad de Bogotá. El Hospital Militar había comunicado su grave estado de salud luego de recibirlo en graves condiciones y tener que reanimarlo.

El Hospital comunicó que el exalcalde sufrió un infarto agudo del miocardio y fue trasladado a la Unidad de Cuidados Intensivos para un seguimiento multidisciplinario. En la tarde de este viernes 10 de febrero el instituto médico informó que el paciente se encontraba en “estado muy crítico” tras las varias evaluaciones que le habían estado haciendo.

El Inpec señaló que el colapso en la Escuela de Carabineros se dio de forma repentina y no hubo forma de preveer lo que pasaría, pues el exalcalde no padecía de ningún problema o preexistencia médica.