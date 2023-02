Regreso al pasado: hostigamiento de disidencias de las Farc en Corinto a plena luz del día

A través de las redes sociales se conoció un video del hostigamiento de las disidencias de las Farc contra la fuerza pública a plena luz del día y en el casco urbano de Corinto, Cauca. Ante la mirada de los habitantes del territorio, los delincuentes dispararon en varias oportunidades antes de escapar en una camioneta gris, con platón, que los esperaba en una esquina.

El editor de Extra Cauca, Oscar Solarte, informó que se presentó un “Fuerte hostigamiento en Corinto, Cauca. Desde las esquinas del casco urbano de esta población, disidentes de las Farc atacaron a la Fuerza Pública”.

Hostigamiento de las disidencias de las Farc

El periodistas agregó que: “el hostigamiento ocurrió cuando iniciaban las clases y funcionarios se movilizaban a sus oficinas, además cuando el comercio empezaba la jornada. El ataque horas después que el Gobierno nacional y el Estado Mayor Central de las Farc acordaran un protocolo en medio del cese al fuego bilateral”.

“Violento ataque contra la Policía de Corinto, Cauca. La comunidad está aterrada, no saben qué hacer, no hay refuerzo del Ejército y ministro de defensa no existe. Estamos en manos de los narcoguerrilleros”, escribió el excandidato presidencial, Enrique Gómez y compartió un video en el que se escuchan los disparos.

Violento ataque contra la Policía de Corinto, Cauca. La comunidad está aterrada, no saben qué hacer, no hay refuerzo del Ejército y ministro de defensa no existe. Estamos en manos de los narcoguerrilleros.

Otra tutera publicó: “Violento ataque hoy contra la Policía de Corinto, Cauca. La comunidad está aterrada, no saben qué hacer, no hay refuerzo del Ejército y Ministro de Defensa no existe”.

Violento ataque hoy contra la Policía de Corinto, Cauca. La comunidad está aterrada, no saben qué hacer, no hay refuerzo del Ejército y Ministro de Defensa no existe

En Corinto, Cauca, la guerra ya es costumbre. Observen a los habitantes: caminan tranquilos, a pesar de la intensidad del hostigamiento con ráfagas de fusil y explosivos. Ocurrió hoy en la cabecera municipal

En Corinto, Cauca, la guerra ya es costumbre.



Observen a los habitantes: caminan tranquilos, a pesar de la intensidad del hostigamiento con ráfagas de fusil y explosivos.



Ocurrió hoy en la cabecera municipal.

Por su parte, el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, dijo que “hoy tenemos 357 órdenes de captura pendientes de materializar en zona rural contra homicidas de reincorporados, de defensores de derechos humanos, de familiares de reincorporados”.