La Comisión Americana de Derechos Humanos, anunció este miércoles, que comenzarán unos diálogos con el Clan del Golfo y la comunidad con el fin de lograr acuerdos dentro del marco de la Paz Total del gobierno de Gustavo Petro, en los Montes de María, según informó el diario El Tiempo.

“Como organización de la sociedad civil y teniendo en cuenta que su representante legal se encuentra facultado para entablar diálogos exploratorios para la paz con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con beneplácito acoge la iniciativa popular y social de las comunidades donde dicha organización armada hace presencia y se apresta a ser conducto para que las peticiones de las colectividades, tengan eco y sean vinculantes en el marco del proceso de Paz adelantado por el Gobierno Nacional”, se lee en el texto enviado por la Comisión Americana de Derechos Humanos.

Paz Total con el Clan del Golfo: Comienzan diálogos en esta región del país

La invitación que ha hecho esta Comisión , en cabeza su director el abogado Pedro Niño, representante del Gobierno Petro para una doble jornada.“Acogiendo la propuesta de las comunidades y líderes sociales de la Región de los Montes de María, tiene el honor de invitarlo a participar del primer encuentro ciudadano por la paz, un espacio participativo para construir soluciones reales y efectivas de las causas estructurales del conflicto económico, social y armado que aqueja hace más de medio siglo a nuestra patria”.

Estos primeros diálogos entre la sociedad civil, el estado y la banda criminal del Clan del Golfo tendrá como escenario el auditorio de la Universidad de Cartagena, con sede en el Carmen de Bolívar.

Hasta el momento, se desconoce qué mandos del Clan del Golfo se harán presentes, aunque los organizadores no descantan que algún integrante se una a la conversación.

“En esta primera mesa posiblemente no tengamos a mandos o cabecillas del Clan del Golfo porque no se han liberado ordenes de captura y aún no es muy claro el panorama, pero lo importante será que vamos a escuchar a la sociedad civil y organizaciones sociales, venidas de todo el país, que acamparán en Carmen de Bolívar”, dijo a El Tiempo Erich Sahumet, asesor en el tema del alcalde del Carmen de Bolívar y de la Fuerza Pública, y consultor en temas de seguridad.