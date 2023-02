Piratas terrestres: falsos policías y militares se robaron un camión lleno de cerdos

En las últimas horas se conoció el caso en el que falsos policías y militares se robaron un camión lleno de cerdos en el departamento de Cundinamarca. Los delincuentes secuestraron al conductor del camión al ayudante para poder llevarse la carga con los animales. Uno de los sujetos fue capturado, mientras que las autoridades están tras la pista de los demás criminales que se disfrazan para robar.

De acuerdo con el Ojo de la Noche, todo empezó en Fusagasugá y terminó en Sibaté, en donde uno de los delincuentes fue capturado.

Roban camión lleno de cerdos

Según la información conocida por el mismo medio, el hecho se registró en el Alto de San Miguel, Cundinamarca, en donde los criminales secuestraron al conductor y al ayudante del camión.

“Me llevaron a un potrero y me dejaron boca abajo, me esculcó y me sacó la plata que tenía del anticipo del carro. Luego de eso se llevaron a mi ayudante”, dijo el conductor del camión.

Los criminales lograron recorrer por 30 minutos las avenidas del país, con el camión cargado de cerdos y llegar hasta Sibaté. Sin embargo, durante todo el desplazamiento la Policía Nacional les siguió el rastro a través de las cámaras de seguridad.

“Gracias a una efectiva ejecución del plan candado se logra en el municipio de Sibaté la captura de un hombre de 44 años de edad, por el delito de hurto”, dijo a Noticias Caracol el coronel Diego Vásquez, comandante de la Policía de Soacha.

En el camión estaba cargado con 40 cerdos, que terminaron recuperados por las autoridades.

Aunque en el hecho participaron más delincuentes, durante la persecución solo se logró la captura de uno de ellos, por lo que las autoridades están tras la pista de los demás ladrones que se disfrazan para poder robar.