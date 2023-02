Que no lo cojan por sorpresa: estas son las zonas de Bogotá en donde hay cámaras de ‘foto multa’

Para nadie es un secreto que una de las mayores complicaciones en Bogotá es la movilidad vehicular, en la capital a diario se presentan diferentes tipos de infracciones que terminan desencadenando en accidentes, que infortunadamente en ocasiones dejan víctimas mortales. Por esta razón el distrito decidió instalar 72 de las llamadas ‘Cámaras Salvavidas’, con la intención de prevenir accidentes y sancionar a los infractores con las conocidas ‘foto multas’.

Con estas cámaras se pueden sancionar infracciones como: la no detención en los semáforos, exceso de velocidad, no reducción de velocidad en zonas escolares, conducción sin portar Soat vigente, revisión tecnomecánica vencida y circular en días que se tiene pico y placa. Cuando una persona comete una infracción se le notifica en la dirección que tenga registrada en el RUNT a los tres días hábiles de la multa, también se puede en la web de la entidad en la sección ‘Consulta de vehículos por placa’.

A continuación las zonas en donde están ubicadas las cámaras de ‘foto multa’ en Bogotá. Las convenciones N/S y S/N hacen referencia a sentido Norte/Sur o Sur/Norte Las convenciones E/O y O/E hacen referencia a sentido Este/Oeste u Oeste/Este

Avenida Boyacá

Av. Boyacá X Av. Suba (S/N) Av. Boyacá X Av.Americas (N/S) Av. Boyacá X AC 26 (S/N) Av. Boyacá X Cl 169 B (S/N) Av. Boyacá X Cl 53 (S/N) Av. Boyacá X Cl 63 (N/S) Av. Boyacá X Autopista Sur (S/N) Av. Boyacá X Autopista Sur (N/S) Av. Boyacá X Cl 169 B (N/S) Av. Boyacá X Cl 53 (N/S) Av. Boyacá X Cl 63 (N/S) Av. Boyacá X AC 26 (N/S) Av. Boyacá X Av. Suba (N/S) Av. Boyacá X Av.Americas (S/N)

Autopista Norte

Autonorte X Cl 100 (N/S) Autonorte X Cl 100 (S/N)Autonorte X Cl 116 (N/S) Autonorte X Cl 116 (S/N)Autonorte X Cl 127 (N/S) Autonorte X Cl 127 (S/N)Autonorte X Cl 170 (N/S) Autonorte X Cl 170 (S/N) Autonorte X Cl 183 (N/S) Autonorte X Cl 183 (S/N) Autonorte X Cl 94 (N/S) Autonorte X Cl 94 (S/N)

Avenida Ciudad de Cali

Av. Ciudad de Cali X AC 80 (N/S) Av. Ciudad de Cali X AC 80 (S/N) Av. Ciudad de Cali X Av. Centenario (N/S) Av. Ciudad de Cali X Av. Centenario (S/N) Av. Ciudad de Cali X Av. Villavicencio (N/S) Av. Ciudad de Cali X Av. Villavicencio (S/N) Av. Ciudad de Cali X Cl 53 Sur (N/S) Av. Ciudad de Cali X Cl 133 A (N/S) Av. Ciudad de Cali X Cl 133 A (S/N)

Avenida NQS

NQS X AC 72 (N/S) NQS X Av.Americas (N/S) NQS X Av.Americas (S/N) NQS X Cl 59 (N/S) NQS X Cl 59 (S/N)

Autopista Sur

Autopista Sur X Cl 59 Sur (E/O) Autopista Sur X Cl 59 Sur (O/E)

Calle 80

AC 80 X Cra. 102 (E/O) AC 80 X Cra. 102 (O/E) AC 80 X Cra. 114 (E/O)

Avenida Caracas

Av. Caracas X Cl. 60 (N/S) Av. Caracas X Cl. 60 (S/N)

Avenida Carrera 68

Av. Cra. 68 Av.Americas (N/S) Av. Cra. 68 Av.Americas (S/N) Av. Cra. 68 X AC 80

Avenida Suba

Av. Suba X Av. Ciudad de Cali (N/S) Av. Suba X Av. Ciudad de Cali (S/N)

Avenida Américas

Av.Americas X Cra. 70 B (E/O) Av.Americas X Cra. 70 B (O/E)

Avenida Primera de mayo

Av. 1 de Mayo X Cl 45 Sur (N/S) Av. 1 de Mayo X Cl 45 Sur (S/N)

Otras zonas con cámaras

Cra 7 x Cl 94 (NS) Cra 7 x Cl 94 (SN) AK 10 A X C 19 (S/N) Av Cl 61 Sur X Cra. 32 (E/O) Av Cl 61 Sur X Cra. 32 (O/E) Cl 116 X KR 9 (N/S) Cl 116 X KR 9 (S/N) Cl 59 Sur X Cra. 78F (E/O) Cl 59 Sur X Cra. 78F (O/E) Cl 63 Sur Cra. 98 A Rotonda Banderas X Cl 5C TV 78 C (E/O) Rotonda Banderas X Cl 5C TV 78 C (O/E) Cl 11 Sur X Cra. 10 (N/S) Cl 11 Sur X Cra. 10 (S/N) Cl 139 X TV 136Cra. 33 X Cl 41 Sur (N/S) Cra. 33 X Cl 41 Sur (S/N)