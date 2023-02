El sitio considerado como uno de los mejores para ver el atardecer en Cartagena tendrá que cambiar de sede o por lo menos eso es lo que se exige un nuevo fallo para proteger las murallas, donde se aloja el reconocido Bar Restaurante Café del Mar, situado en el icónico Baluarte Santo Domingo.

Al respecto, el Consejo de Estado ordenó a la Escuela Taller Cartagena de Indias (Etcar), encargada de administrar las fortificaciones en la ciudad, terminar y liquidar, dentro de un término no mayor de 6 meses, el contrato de arrendamiento con Café del Mar.

Famoso Café del Mar tendrá que mudarse de las murallas de Cartagena

“Se ordena a la Escuela Taller Cartagena de Indias o la autoridad competente la terminación y liquidación en el estado en que se encuentre, del contrato de arrendamiento sobre el Baluarte Santo Domingo, así como otro cualquiera de la misma tipología que recaiga sobre dicho inmueble, dentro del término de seis meses siguientes a la ejecutoria de esta sentencia”, dice el fallo publicado por el diario El Universal.

También puede leer: Cementerios del claustro de San Francisco revelan secretos la antigua Cartagena

El contrato de arrendamiento suscrito entre la Escuela Taller y Café del Mar le entrega a este último el goce sobre 2.010 metros cuadrados del Baluarte Santo Domingo, por valor mensual de $7′327.819 para el año 2016.

Cabe recordar que la demanda fue interpuesta por David García Gómez el 25 de julio de 2014, quien argumenta que Café del Mar incumplió las cláusulas del contrato de arrendamiento, el cual rige desde 2012, por lo que se vulneran derechos colectivos al patrimonio público y a la defensa del patrimonio cultural de la Nación.

Sobre todo en la cláusula que ordena “abstenerse de instalar pendones, cortinas; no utilizar la garita para actividades propias del negocio particular que funcionara en el inmueble, no se debe alterar la visual exterior del monumento y se debe permitir la libre circulación y visitas de la ciudadanía”.

El caso genera polémica en Cartagena ya que Café del Mar es uno de los sitios más visitados por los turistas y además genera empleo para docenas de trabajadores.