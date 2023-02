Reforma a la salud: en redes sociales se burlan de diapositivas de MinSalud porque parecen sacadas de PowerPoint

¡Qué es estoooooo! En redes sociales ya es tendencia las diapositivas que usó el Ministerio de Salud para hacer una presentación de la reforma a la Salud a los congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara.

En medio de la exposición, a muchos les llamó la atención no el contenido de las diapositivas sino su diseño, pues parecían dibujos sacados de PowerPoint del siglo XX.

“Una presentación fea, que parece de hace 40 años, obsoleta, y que recicla las diapositivas de ‘los profes’ de hace décadas”, dijo uno de los tuiteros que compartió la presentación.

Para otros, esta es la razón por la que “no quieren mostrar los documentos de la reforma”. Y otro tuitero, en cambio, bromeó asegurando que solo les faltó “usar comic sans” como fuente de letra.

Pero no todo fue críticas. Una mujer defendió el uso de estas herramientas argumentando lo siguiente:

“Esto pasa cuando no sabes del tema. Este material es para Comisión Séptima. No me voy a detener en la calidad de la primera diapositiva, pero la segunda gráfica es literalmente como se grafica la fragmentación de los sistemas de salud en el mundo, mira buscando en Google”.

Sin embargo, para otros tuiteros, la explicación resultó siendo peor: “La excusa terminó siendo: No exageren, la presentación no es mala. Es más, fue un plagio simple de otra presentación de la Organización Panamericana de la Salud”.

Qué uno "tranquilo" viendo el nivel de claridad conceptual, rigor y las habilidades comunicativas en el PPT que le mostraron hoy los funcionarios del ministerio de salud a los congresistas de comisiones VII. pic.twitter.com/bYOOB7ZbvC — Juan Camilo Dávila Díaz (@elcachaco) February 1, 2023

Esta es la presentación completa: