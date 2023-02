Por el relato de una joven sobre el acoso sexual de conductor de plataforma aparecieron seis victimas más

A través de las redes sociales se conoció el estremecedor relato de una joven que fue acosada sexualmente por el conductor de una plataforma de transporte, que describió cómo el sujeto la logró intimidar y ella paralizada por el miedo dejó que le pusiera las manos encima. Al conocerse el video, aparecieron más mujeres que reconocieron haber sido víctimas del mismo conductor. El hecho se registró en Medellín.

El video que publicó la víctima, visiblemente afectada y con lágrimas en los ojos, a pocos minutos de haberse bajado del vehículo permitió que más mujeres lo reconocieran y denunciaran que también habían sido víctimas de tocamientos y abuso sexual de mismo mismo conductor, que, al parecer, trabaja en varias plataformas digitales.

Joven relató cómo fue abusada por conductor de plataforma

Valentina Echeverry a través de su cuenta de Instagram publicó el video en el que relata lo que le sucedió cuando tomó el servicio de un Indriver y el conductor la acosó mientras la llevaba a su destino.

“Me acabé de bajar de un Indriver (...) un viaje de menos de 5 minutos y cuando me iba a bajar él me siguió como hablando y yo nunca dejo a la gente hablando sola, me parece maluco. Alcancé a abrir la puerta, dejé un pie afuera. Me empezó a preguntar que cómo me sentía, yo le dije que bien. Que si estaba relajada, le dije que sí, pero obviamente no, porque ya estaba raro”, empezó contando la joven.

Luego el conductor le dijo que si estaba tensionada y ella le dijo que no, pero en ese momento, le dijo “déjame ver, córrete el pelo, yo como idiota me puse hacer todo lo que me decía, pero es que tenía mucho miedo, porque él ya estaba raro”.

Una mujer aseguro en grupos de WhatsApp que un conductor de aplicaciones intentó sobrepasarse en el carro en las calles de Medellín. pic.twitter.com/7AP2QwzIkC — Denuncias Antioquia (@DenunciasAntio2) January 31, 2023

Sin embargo, al contar Valentina su historia logró que cerca de cinco jóvenes más aparecieran para asegurar que les había pasado algo muy similar con el mismo hombre.

Alejandra Blandón, una joven de 18 años, estudiante de medicina, habló con Blu Radio y confirmó que también pidió un servicio por aplicación y vivió lo mismo que Valentina relató.

“Como que estás muy tensa, soy una persona que conozco del tema y me dijo que estirara la mano cuando fue que me cogió los dedos de la mano, ahí yo me asusté y me cogió del pelo. No fui capaz de moverme, porque si me muevo brusco me casca o me mata. Me cogió del pelo y me agarró los senos, en ese momento yo sentía mi corazón a mil, no sabía qué hacer, ni siquiera podía hablar, ni gritar. Me empezó a tocar los senos, me bajaba la mano al abdomen”, contó.

Además, en la misma emisora habló Melissa Quintana, una docente de 27 años de edad, que aseguró que el mismo hombre, con la misma placa de carro, fue el que la habría acosado a ella también.