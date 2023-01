Crisis en defensa de John Poulos: renuncian el abogado y su traductora

La traductora, Martha Lucía Morales, asignada por el Ministerio Público para ser la intérprete de John Poulos, presunto asesino de Valentina Trespalacios, también renunció en medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento que se adelanta este martes, 31 de enero. El juez 59 Penal Municipal de Bogotá, no aceptó la renuncia por considerar que no es competente.

Puede leer: ¿Se quedó sin respaldo? Abogado de John Poulos renuncia por amenazas

Desde que se hizo público el caso e iniciaron las audiencias preliminares contra John Poulos, los abogados participantes coincidieron en que la traductora avalada por el Ministerio de Justicia no tenía el conocimiento sobre los términos técnicos que se usan en este tipo de proceso, a pesar que ella misma aseguró que hace traducciones desde 1993.

Morales señaló que sí tiene las capacidades para hacer las traducciones, pero que por los ataques a través de las redes sociales y los medios de comunicación es que prefiere dejar el cargo de traductora para no afectar el proceso.

Renuncia irrevocable de la traductora de John Poulos

En medio de la definición de la renuncia de Martín Riascos, abogado defensor, la traductora interrumpió para decirle al juez que ella también había presentado la renuncia, pero no la dejó terminar y le dijo que primero debía definir la renuncia del abogado y que Poulos entendiera lo que estaba sucediendo.

Una vez definida la renuncia del abogado Riascos, el juez continuó con la renuncia irrevocable de la traductora.

“De acuerdo por lo señalado por la traductora, en el Código de Procedimiento Penal no hay una sola norma a partir de la cual pueda considerarse la manifestación de renuncia, si se acude al artículo 25, de los sujetos del proceso, tampoco aparece la posibilidad de una renuncia. Solo en eventos específicos. La particularidad con su designación propiamente no es una lista de auxiliares de la justicia, sino a una que hace la dirección de justicia. La designación como traductora la hizo la dirección ejecutiva seccional, por eso se reconoce como traductora. Por eso, no soy el competente para pronunciarme. Debe hacerlo ante la entidad que la ha designado”, explicó el juez.

Es decir, que la traductora “deberá continuar adelantando esa labor en consideración que es improcedente la solicitud”.

“Demuestre el talante que tienen por las tres década que ha ejercido su labor. No puede perder la confianza en sí misma”, le dijo el juez.

Ante la consulta a John Puolos por el cambio de la traductora, aseguró que sí quiere que se haga un cambio.

Tanto la Fiscalía, el representante de víctimas y el Ministerio Público estuvieron de acuerdo en el cambio.

“En consideración de lo señalado y el aval de las partes intervinientes, en que es procedente esa petición para garantizarle el derecho a la defensa. La actividad se ha adelantando en los términos que se indican. El despacho advirtió la imposibilidad de proporcionar de manera inmediata de una traductora oficial, por cuanto el personal era escaso”, explicó el juez.

De esta manera, el juez indicó que se puede contar con una nueva traductora por lo que se programa la audiencia para este miércoles, 1 de febrero.