Ciro Guerra: cineasta perdió batalla contra mujeres que lo denunciaron por acoso sexual

En este inicio de año se revivió el caso contra el cineasta colombiano Ciro Guerra por las denuncias de varios casos de violación y acoso sexual. Ocho de sus víctimas relataron en una publicación en 2020 cómo ocurrieron los hechos y desde entonces, en redes sociales, se conocieron más voces de casos similares.

Este martes la Corte Constitucional negó la tutela presentada por el director de películas como ‘El abrazo de la serpiente’, contra dos periodistas por la publicación que contiene testimonios de varias mujeres sobre presuntos actos de acoso y abuso sexual.

Se trata de Catalina Ruiz-Navarro y Matilde de los Milagros, quienes sacaron a la luz en el portal Volcánicas el testimonio de ocho mujeres.

En primer lugar, la Sala Primera de Revisión advirtió “que las periodistas siempre diferenciaron entre los relatos de las víctimas y su opinión, respetando en cada uno de dichos contextos los estándares exigibles constitucionalmente, por lo cual no vulneraron los derechos fundamentales del accionante -figura pública-. En este sentido, el reportaje reprodujo denuncias reservadas y anónimas sobre presuntos hechos de violencia sexual, discurso constitucionalmente protegido; también quedó demostrado que para su publicación se adelantó un trabajo investigativo acorde al estándar de veracidad, que reflejó la decisión ética del periodismo feminista de trabajar por los derechos de las mujeres y erradicar la violencia en su contra, sin desconocer los derechos fundamentales del accionante”.

También dijo la Corte, como segundo punto, que “las accionadas cumplieron con el deber que se exige al periodismo de contrastar los hechos denunciados con la versión de la persona implicada, pues el reportaje incluyó la transcripción de una llamada al accionante en la que tuvo la oportunidad de hablar sobre el tema”.

Guerra negó las acusaciones

En su momento, cuando se conocieron las denuncias, el mismo Ciro Guerra apareció en un video negando lo que había ocurrido.

En la grabación, calificó como falsos los testimonios de las mujeres y aseguró que no ha “cometido ninguna de las faltas” de las que se le señala y pidió a la ciudadanía que esperaran “a que la justicia revele la verdad en este caso” antes de juzgar.

“No he cometido ninguno de esos crímenes y en vista de la naturaleza y de la gravedad de esas acusaciones no me queda ninguna otra opción que recurrir a las vías legales para limpiar mi nombre y eso es lo único que puedo hacer, es lo que haré”, dijo en su momento.

Decisiones contra Ciro Guerra

Tras la decisión de la Corte, remitirán copia de esta sentencia al juzgado de Bogotá -que tramita la demanda declarativa de responsabilidad civil extracontractual iniciada por el accionante contra las periodistas-, y a la Fiscalía en donde cursa la denuncia penal presentada por el director de cine contra las periodistas del portal Volcánicas “para que, de considerarlo pertinente, tengan en cuenta los lineamientos fijados sobre el ejercicio abusivo del derecho de acceso a la administración de justicia y la necesidad de aplicar una perspectiva de género al resolver casos relacionados con escenarios de discriminación y violencia contra la mujer”.