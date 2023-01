Impresionante incendio acabó totalmente con dos empresas en Envigado

#Actualización via #ConsejoTA

Incendio Envigado:

Controlado en un 97%, no hay lesionados.

Según @BomberosEnvi ya se había generado visita de inspección a la fábrica de estibas y no se les otorgó certificado de protección contra incendios por incumplimiento de requisitos. pic.twitter.com/ZYoaX4nYiK