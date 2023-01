Daniel Quintero señaló el delito de quienes utilizan niños para pedir plata, incluidos los indígenas

Este lunes, 30 de enero, durante el consejo de gobierno que dirige el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció cuál es el delito que están cometiendo las personas que utilizan niños para pedir plata en las calles de Medellín. Aseguró que se les aplicará el delito de instrumentalización de menores.

La Alcaldía de Medellín anunció que ha aumentado los controles contra la explotación de menores en la ciudad con fines lucrativos, en particular por parte de indígenas que se encuentran en los andenes en la zona sur, en particular, El Poblado.

Uso de niños para pedir plata en Medellín

La administración local indicó que realizó un control en dicha zona, el pasado viernes 27 de enero, en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y la Policía Nacional.

“Las personas que utilicen niños para pedir plata: eso es instrumentalización de menores. Esos niños que deberían estar en el colegio y que estas personas, así sean indígenas, los utilicen para hacer plata, tienen que pasar al buen manejo y trabajo del ICBF. Traiga los problemas que tenga que traer y traiga las peleas que tenga que traer, porque estamos hablando del futuro de los niños. No pueden estar en la calle pidiendo plata ni haciéndole bailes a los turistas, esa no es la misión y no es lo que queremos para los niños”, dijo el alcalde Daniel Quintero.

Además dijo que: “los niños que explotan lamentablemente, sexualmente, son enviados por caciques de otras regiones del país, que envían a sus esposas y a sus niños a mendigar en la zona, eso lo venimos controlando. En la 10 pedí un control muy fuerte, venía muy bien, pero la semana pasada se volvieron a poner ahí”.

“Hay que seguir en esa presión y es que las personas que utilicen niños para pedir plata, eso es instrumentalización de menores. Insisto así las reglas de la población indígena sea diferente en sus territorios, no en Medellín. En Medellín, aplican las reglas de Medellín, quienes traigan niños a la ciudad, tienen que cumplir”, puntualizó el mandatario.