Mujer mata de un balazo a su esposo en estado terminal porque no le daban la eutanasia

Una mujer de 76 fue detenida por la policía en un hospital de Florida, Estados Unidos, bajo el cargo de asesinar de un tiro en la cabeza a su esposo de 77 años, quien estaba recluido. Ellen Gilland es la autora material e intelectual de disparo, afirma que su pareja Jerry Gilland estaba en estado terminal y que no le concedían la eutanasia. Según su versión de los hechos, había acordado con su marido matarlo para evitar su sufrimiento.

Mató a su marido de un tiro en la cabeza

El homicidio ocurrió el pasado sábado en la habitación 1106 del hospital AdventHealth Daytona Beach, en el condado de Volusia. La mujer accionó el arma de fuego en contra de su marido, quien yacía en la cama, murió de inmediato.

El estruendo del arma hizo que todas las alarmas y planes de contingencia se activaran en el hospital, inmediatamente una patrulla de la policía se acercó a las instalaciones del centro médico a investigar.

En su llegada al recinto, los agentes se encontraron con resistencia por parte de la mujer, quien duró cuatro horas atrincherada hasta que lograron desarmarla y detenerla con esposas para su posterior traslado en una silla de ruedas hacia una patrulla.

En ese momento relató el terrible plan para llevar a cabo la trágica acción. Su esposo, en estado terminal y del cual no se sabe que enfermedad padecía, tenía la intención de suicidarse porque no quería seguir viviendo rodeado de cuidados médicos paliativos y sin una clara solución. Afortunadamente no hubo más heridos.

La mujer está acusada de asesinato en primer grado

Ellen Gilland declaró que la intención original era cometer un homicidio-suicidio, plan que tenía al menos tres semanas en elaboración. El jefe de la policía de la zona, Jakari Young declaró: “El objetivo era que él lo hiciera, pero él no tenía fuerzas, así que ella tuvo que llevarlo a cabo por él”.

Gilland fue acusada de diferentes cargos, asesinato premeditado en primer grado y de agresión con agravantes con un arma mortal.

Actualmente se encuentra detenida sin fianza alguna. Durante el pasado fin de semana, Young comentó que supuestamente la pareja: ‘ha tenido una conversación al respecto y que en realidad planearon esto hace aproximadamente tres semanas que si él continuaba tomando un giro para peor que quería que ella terminara esto.’ Ella está muy triste”, agregó. Obviamente es una situación difícil”.