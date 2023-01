Bob Odenkirk: “Cuando empiezas un nuevo proyecto, lo único que puedes hacer es cogerte de la mano y saltar juntos por un acantilado”

Tras el final de ‘Better Call Saul’ y sufrir un ataque al corazón Bob Odenkirk decidió seguir trabajando a marchas forzadas. Pronto le veremos en una película de encierro titulada ‘Life Upside Down’ y un mes después con una nueva serie llamada ‘Luke Hank’ en AMC+.

‘Life Upside Down’ es una comedia romántica sobre el tiempo, la distancia y la condición humana. En la historia, tres parejas que se conocen quedan atrapadas en casa durante el comienzo del encierro. Obligados a enfrentarse a sus cónyuges, amigos, amantes y, finalmente, a sí mismos, sus vidas se vuelven lenta pero inexorablemente del revés.

P: ¿Cómo fue rodar ‘Life Upside Down’ durante la pandemia de COVID-19?

- El largometraje indie de bajo presupuesto de Cecilia Miniucchi se rodó a distancia, a veces utilizando FaceTime durante la COVID, sin que la mayoría de los actores pudieran reunirse. Como actor, tienes que saltar de la cornisa. Lees un guión, lo reescribes y reúnes a todo el mundo, pero en algún momento, tienes que saltar y hacer la cosa y te toca lo que te toca. No quiero perder nunca el contacto con eso. Cecilia me llamó y me preguntó si me tiraba al precipicio con ella, y lo hice.

P: ¿Conocía a la directora antes de que la llamara?

- Nos conocíamos. Fue una llamada en frío. Pero el caso es que estaba esperando esa llamada. Llevábamos unas semanas de encierro y me preguntaba qué vendría después. No había vacunas, las cosas empeoraban día a día. Como padre, intentabas ser valiente delante de tus hijos pero, en realidad, no tenías ni idea de lo que iba a pasar. Esperaba que alguien me llamara para hacer una película a distancia con nuestros teléfonos. Quería actuar, crear, porque si no, nos íbamos a volver locos. Cecilia fue la que llamó. Fue ella quien lo hizo.

P: También tienes una nueva serie en camino. ¿Te dijo AMC: “¿Qué te gustaría hacer?

- Estaba rodando la última temporada de Saul y recibí el guión. Me llegó a través de mi representante, mi mujer Naomi, y Marc Provissiero, que son socios en ese negocio, y me lo enviaron y pensaron que me gustaría. Y me gustó. Me gustó mucho. Leí la novela de Richard Russo, ‘Straight Man’, y luego la volví a leer porque trasladar algo de una novela a la televisión o al cine siempre es un truco. Siempre va a evolucionar o cambiar. Quería ver qué tenía en común con la novela y hacia dónde se dirigía. Y me gustó mucho, sobre todo en relación con el trabajo que había estado haciendo en Saul.

P: ¿Qué tan fuerte era la voz en tu cabeza que decía: “Estaré listo para hacer esto de nuevo en dos años, estaré listo para hacer esto de nuevo en cinco años, sólo que no ahora de nuevo”?

- Wow. Obviamente, no lo suficientemente alto. [Porque pasó tan rápido que mi cabeza daba vueltas]. Como todo el mundo sabe, tuve un ataque al corazón en la última temporada de Saul, y luego tuve que volver después de cinco semanas, que era el tiempo justo. Y tuvieron mucho cuidado de no darme demasiado trabajo. Pero fue duro. Fue muy duro. Después de unas ocho horas de rodaje, me cansaba. Y luego terminó la temporada, y luego todas las promociones de esa temporada, e hice este maravilloso viaje con mi familia que había estado esperando durante años. Y aún así, todo sucedió muy rápido. Ya sabes, es un regalo si la cadena que está haciendo tu programa lo quiere, realmente lo quiere mucho. Eso es maravilloso. Es una ocurrencia rara. Pero fue bastante rápido. Quiero decir, todo lo que significaba era que cuando me presenté en el set, tuvimos que encontrar nuestro camino. Y no tuvimos mucho tiempo para hacer el tonto y ensayar o algo así en Los Ángeles antes de ir al set. Pero en el transcurso del rodaje, el conjunto estaba muy bien dotado.

“La reacción o mi crecimiento o lo que sea que pueda venir de ese ataque al corazón, todavía estoy en medio de ello”. — Bob Odenkirk, actor estadounidense

P: Después de hacer una serie tan increíble, como ‘Saul’, cuando empiezas a mirar los siguientes proyectos, ¿hay un momento en el que empiezas a cuestionarte si el siguiente proyecto va a alcanzar eso?

- No creo que puedas quedarte sentado esperando volver a ser perfecto. No se puede. Quiero decir, tuve tanta suerte con Saul. Qué increíble grupo de personas. Todos tirando en la misma dirección, todos contribuyendo, todos preguntándose cada minuto de cada día, ¿cómo puede esto ser un poco mejor? ¿Qué podemos mejorar? ¿Qué es lo que no hacemos, qué es lo que quizá nos estamos perdiendo? Pero todo lo que puedes hacer es leer otro proyecto y arriesgarte, y cogerte de la mano y saltar juntos por un acantilado. Es lo único que haces. Quiero decir, piensa en el riesgo que fue ‘Saul’. Fue una locura. Y no sabían si funcionaría. No había gran confianza, seguridad, no la había. Sólo había confianza en lo duro que íbamos a trabajar para intentar que funcionara. Y la gente fue muy amable con nosotros, los críticos fueron muy amables con nosotros porque salíamos de un programa tan popular. Eso también nos ayudó mucho.

P: ¿Es una comedia dramática?

- ¿Dramedia? No me gusta esa palabra. No te dice nada. Todos nos referimos a las películas de Alexander Payne cuando hablamos de esto, no sé, lo que sea, ¿Payne, Payne-ismos? [¿Qué es eso? ¿Qué es ese género?

P: ¿Y cuando no tuvo tanta suerte? Háblenos un poco de cuando era un actor en apuros.

- Bueno, nunca fui un actor luchador. Era un escritor luchador. Pero sí. Empecé como escritor. Y lo hice durante mucho tiempo. Y me divertí mucho haciéndolo. Fue una lucha, sin embargo. Y ciertamente tuve incluso años en los que estaba en el infierno de desarrollo, donde sólo estaba desarrollando espectáculos y no iban a ninguna parte. Siempre actué, siempre actué. Supongo que diría que actué, no actué hasta que llegué a ‘Breaking Bad’. Y entonces tuve que aprender a actuar. Rápido. Ahora mismo. Bryan Cranston está sentado frente a ti, aprendiendo a actuar. Realmente tuve que hacerlo. Y fue muy duro. Fue muy, muy duro.

P: ¿Por qué?

- Bueno, había estado delante de la cámara muchas veces en mi carrera, pero realmente era interpretación y no actuación. No sé. Si lo pensara mucho podría intentar describirlo, pero perderte dentro de un personaje que es más rico que el tipo de presentaciones cómicas que haces como sketch -que yo venía del sketch-, esos son personajes muy sencillos, y divertidos de interpretar, y rápidos de entrar y salir. Y el tipo de actuación que estaban haciendo en ‘Breaking Bad’ cuando me uní a ellos y el tipo de escritura con el que llegué a trabajar te pide mucho más que te pierdas y descubras a una persona con múltiples dimensiones y facetas. Y tienes que mantener siempre esas cosas vivas y estar en contacto con ellas mientras interpretas cualquier momento, así que fue duro, y luego Saul fue otro nivel de dureza.

P: Me llamó mucho la atención lo que dijo al final de ‘Saul’ sobre su ataque al corazón y cómo se recuperó de él y encontró una nueva forma de trabajar. Me preguntaba si uno de los temores a la hora de enfrentarse a una nueva serie es la cantidad de trabajo que se tiene.

- Sí. La reacción o mi crecimiento o lo que sea que pueda venir de ese ataque al corazón, todavía estoy en medio de ello. Tuve que terminar la temporada de ‘Saul’ y hacer todas estas cosas que había firmado, y tuve una extraña especie de pizarra en blanco en esa experiencia. Literalmente, no podía recordar nada e incluso me costó crear recuerdos durante un par de semanas después. Algunos dicen que es como un mecanismo de autoprotección del cuerpo, pero yo no lo sé. Todo el mundo tiene experiencias diferentes con ese tipo de cosas. En mi caso, creo que sigue resonando en mi vida, pero sí... es un tema muy serio para mí ahora mismo, es tratar de equilibrar la vida laboral y personal, porque no creo que lo haya resuelto todavía, y no lo resolví en su momento. Y tengo que hacer un mejor trabajo porque no podemos seguir para siempre. Y no quiero tomar las decisiones correctas para sentir que estoy haciendo lo mejor que puedo con el tiempo que me queda para las cosas que amo en este mundo. Y creo que aún no lo he descubierto, pero estoy trabajando en ello.

P: Ha hablado un poco de ser un cínico. En tus entrevistas, cuando hablaste del ataque al corazón al final de Saul, parecía que eso había cambiado en ti. Parecías un poco menos cínico.

- Sí. Estaba muy optimista. De nuevo, era parte de la experiencia de tener el cerebro en blanco. Estuve extrañamente optimista después de ese ataque al corazón durante mucho tiempo. Fue un don, supongo, pero también extraño para todos los que me rodeaban, que me decían: “¿Estás bien?”. “¡Estoy genial! Vamos a trabajar”. “Vale, cálmate. Te has muerto, ¿sabes?” [*Risas*] Yo realmente - era como ser este extraño pajarito a la edad de 59, como, “¡Hola a todos! ¿Qué hacemos hoy?”

[*Risass*] No sé si ha cambiado la mezcla de cinismo dentro de mí. Sí creo que lo que he dicho es cierto. Las personas que identificamos como cínicas son idealistas cuyos sentimientos se ven heridos cada día porque el mundo no es lo que ellos esperaban que fuera. Los verdaderos cínicos son las personas que van descaradamente por ahí haciendo cosas crueles y horribles y no parecen tener realmente ninguna tristeza, conciencia o culpa. No tienen esa dimensión en absoluto. Eso es un cínico. No tienen esperanzas que perder. Así que esta gente, como Hank en ‘Lucky Hank’, es realmente un tipo sensible en el fondo.

27 de enero

Es la fecha de estreno de ‘Life Upside Down’.