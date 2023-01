Famoso periodista de Séptimo Día anuncia su ausencia por este serio problema de salud

El periodista de Séptimo Día, Diego Guauque, altamente reconocido en ese programa y con la trayectoria más larga allí, reportó que tiene un problema de salud y que por esto tendrá que ausentarse de las pantallas por un buen tiempo.

Todo comenzó porque se dio cuenta de un problema que tenía específicamente en el estómago al llegar de viaje en sus vacaciones de fin de año, pues llegó de Argentina directo al médico por un fuerte dolor en el estómago.

Desafortunadamente, al periodista le descubrieron una masa en el abdomen y ahora está en medio del proceso para la extracción de la misma.

“Voy a estar ausente del programa durante un par de semanas o incluso meses por motivos de salud. A principios de año me descubrieron que tengo un sarcoma dentro del abdomen, me hicieron unas biopsias y me lo encontraron. La verdad fue muy sorpresivo para mí, porque yo estaba muy bien de salud”, comentó el periodista al respecto en un video publicado por medio de sus redes sociales.

“La primera semana de enero cuando regresé de repente me desperté con un fuerte dolor abdominal que me impidió seguir durmiendo. Me hicieron una ecografía y me encontraron una masita. Hay que enfrentar y atacar esa masita cuanto antes. Lo positivo fue que me la detectaron a tiempo”, explicó el

Por ahora, este lunes 23 de enero al periodista le realizaron una intervención quirúrgica con el objetivo de extraer la masa y luego de esto se espera que vuelva a contar cuánto le darán de incapacidad. Por ahora, el periodista no aparecerá más al aire en el programa y se espera que se recupere pronto de la afección de salud.