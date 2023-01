Se cambiaron los papeles: fletero que iba a cometer un hurto fue ‘robado’ por su víctima

La inseguridad en el país es una tema que se toca cada día debido a la gran cantidad de casos de atracos, tiroteos, apartamenteros, robos masivos, robos con armas de fuego, con cuchillos, raponazos, persecusiones, fleteros, entre otros modos de delinquir en los que los maleantes parecen ser expertos y con los que tienen azotada a toda la ciudadanía.

Los casos de inseguridad se conocen a diario y posiblemente a más de una persona conocida le ha pasado algo relacionado con robos. En el caso particular de Bogotá, una de las ciudades con más casos de delincuencia, la Secretaría Distrital de Seguridad informó que en el año que acaba de terminar se registró el robo de 368 personas por día, es decir, 15 cada hora. Entre enero y noviembre del 2002 fueron 122.851 los casos de hurto en la ciudad.

Otra de las ciudades en donde más se presentan casos es en Medellín, hace unas horas se registró un caso bastante particular. Un ciudadano se encontraba en el sector de Prado cuando fue abordado por un fletero que pretendía quitarle sus pertenencias intimidándolo con una pistola, pero las cosas no salieron como esperaba el delincuente, pues su víctima no se quedó de brazos cruzados.

El hombre que iba a ser robado en un intento por no dejarse quitar sus pertenencias decidió defenderse del fletero y logró desarmarlo, pero no solo eso, también le quitó el celular, el ladrón en el forcejeo buscando recuperar sus cosas le dio un mordisco a la víctima, pero ni aún así logró recuerpar el arma y el teléfono. La víctima publicó varias de las imágenes que encontró en el celular en sus redes sociales y escribió “Esta rata me intentó robar. Le quité el celular y el arma”.