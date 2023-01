Convierta 15 días de vacaciones en 40 días durante este 2023 siguiendo esta fórmula

Este año hay que aprovecharlo al máximo para viajar, descansar y disfrutar, pues como es poco usual habrá 16 días feriados y muchos de ellos serán seguidos, por lo que no habrá excusas para no sacar tiempo y hacer ese paseo tan deseado. Por eso, en esta oportunidad, le contamos un truco para que a lo largo del año use los 15 días de vacaciones y termine disfrutando de 40 días.

La fórmula la reveló una usuaria de TikTok llamada @buscandoajacinta, una mujer que ha viajado por el mundo y que en sus redes sociales publica tips de viajeros. Esta vez, su video se hizo viral por contar las mejores fechas para tomarse las vacaciones.

También le puede interesar: En estas fechas del 2023 sus vacaciones de 15 días podrían extenderse por un mes

Lo primero que hay que tener en cuenta es que esta forma de extender las vacaciones hasta 40 días funcionará para diferentes fechas en el año, por lo que no servirá para aquellos empleados que deben tomarse los 15 días de seguido.

En cambio, si usted es libre de pedir en lo corrido del año varios días de vacaciones, hasta gastar los 15, este truco es para usted.

Jacinta explicó en su video que la primera fecha tentativa es la del 3 al 5 de abril. Son tres días que se pueden transformar en 9 días. Luego, en junio, del 13 al 16, se podrán disfrutar en total 11 días de vacaciones, pues son los días que están entre dos festivos.

Del 8 al 11 de agosto los días se convertirán en 9 días de descanso. Finalmente, en noviembre se pueden pedir del 7 al 10 para disfrutar de un total de 11 días.

Esta es la fórmula: