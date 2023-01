“No existen en el país desaparecidos durante las protestas de 2021”: Fiscal Barbosa

Recientemente el caso sobre los posibles desaparecidos en Bogotá tras las protestas de 2021 volvieron a generar caos en el país por cuenta de las declaraciones de un excontratista del Distrito, quien aseguró que para ese año al menos 300 cuerpos sin identificar fueron incinerados en hornos crematorios.

El exfuncionario estuvo a cargo de cuatro cementerios de Bogotá para esa fecha y en una entrevista a un medio de comunicación indicó que en los hornos crematorios al parecer desaparecieron personas asesinadas durante el estallido social de 2021.

Por este hecho varias personas salieron a manifestarse en frente de la Alcaldía pese a que la alcaldesa Claudia López ya había calificado estas acusaciones de falsas.

Tras estos hechos, a la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo les tocó salir a aclarar, con cifras, cómo fue el trabajo articulado que hicieron para esa fecha y que les permitió descartar todos los casos.

Denuncias

Luego de varios meses, para finales de 2021 las entidades indicaron que las investigaciones permitieron ubicar a todas las personas que fueron reportadas como desaparecidas en el país. “Con la creación de una mesa interinstitucional el 4 de mayo de 2021, conformada por la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Policía Nacional, se conoció de primera mano la información aportada por la ciudadanía y las organizaciones sociales, entre otras entidades, y activar los Mecanismos de Búsqueda Urgente (MBU)”, dijo la Fiscalía en un comunicado.

Para ese trabajo, estas entidades destinaron 35 fiscales de las distintas seccionales, liderados por la Delegada para la Seguridad Territorial, por el Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, y por la DIJIN de la Policía Nacional, para que se pusieran en marcha todos los mecanismos legales de búsqueda de esas personas.

En paralelo a las investigaciones, la Defensoría del Pueblo realizó una entrega diaria con la actualización de las solicitudes de apertura del Mecanismo de Búsqueda Urgente sobre personas supuestamente no localizadas.

“Vale destacar que la información con los listados por ciudad o municipio también eran entregados a cada Defensoría Regional para que coordinara la búsqueda de las personas con las autoridades locales y demás entidades competentes”, señaló el fiscal Francisco Barbosa en rueda de prensa.

Además, hizo seguimiento a estas solicitudes, pidiendo información constante sobre el avance de las investigaciones.

Luego, en los meses de mayo, junio y julio de 2021, semanalmente se informó a la ciudadanía sobre los avances reportados. En ellos se corroboró que, después de haber hecho la búsqueda de todas las personas, en una parte importante de los casos se recibió información de las personas buscadas. Es decir, fueron localizadas.

Todos fueron localizados

Según ambas entidades, gracias a este trabajo articulado se recibieron 627 reportes de personas no localizadas. “Las labores investigativas realizadas con debida diligencia y de acuerdo con los estándares internacionales permitieron identificar 132 casos duplicados y ubicar a 300 ciudadanos, quienes fueron contactados y entrevistados, y aseguraron que no estuvieron en situación de riesgo o peligro inminente. Asimismo, se constató que 195 registros carecían de información y otros detalles que permitieran establecer la veracidad. De esta manera, se resolvió la totalidad de los reportes conocidos por la Fiscalía y puestos en conocimiento de la mesa interinstitucional. En ese sentido, a la fecha no existen Mecanismos de Búsqueda Urgente activos por posibles desapariciones durante las jornadas de protesta del segundo semestre de 2021″, afirmaron.

Pese a esto, sí hay un caso de desaparición forzada y es el de un uniformado. Se trata de un policía en Cali al cual fueron vinculados siete presuntos responsables e imputados por los delitos de homicidio y desaparición forzada. Una persona más está próxima a ser imputada.

Barbosa terminó el informe diciendo que “a la fecha, no existen en el país mecanismos de búsqueda urgente activos por posibles desapariciones durante las protestas de 2021. Este es un éxito investigativo y además un éxito de articulación, que se tiene que tener con entidades independientes, como la Fiscalía General de la Nación y como la Defensoría del Pueblo”.

Por su parte, el defensor del Pueblo Carlos Camargo agregó: “En eso debo ser concluyente: todas las personas fueron ubicadas”. Y agregó: “Es importante resaltar que, a la fecha, en la Defensoría del Pueblo no hemos vuelto a recibir informaciones o denuncias relacionadas con la no localización de personas en el marco del paro nacional de 2021″.