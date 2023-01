Lo que comenzó como un rumor en este municipio, terminó siendo compartido por varios medios de comunicación locales, que difundieron esta historia fuera de lo común, en la que está involucrada una joven de 19 años que asegura que fue embarazada por lo que ella denomina un espíritu.

El medio Tv Noticias de Malambo con más de 27 mil seguidores en Facebook publicó que la joven reside en el Barrio Colombia de esta población y hace parte de un culto al que asiste semanalmente.

Joven asegura que está embarazada de un espíritu en Malambo, Atlántico

Y pese a que la joven en gestación afirma no haber sostenido relaciones sexuales con un hombre terminó esperando un bebé. El mismo medio cita a la joven.

“Yo no he estado con ningún hombre, de repente deje de menstruar y mi mamá me llevo al centro de salud a chequeo y salí embarazada”, sostuvo.

Sobre el espíritu que presuntamente la embarazó detalló que posiblemente no era benigno ni mucho menos santo como el que habría recibido la Virgen María.

“Yo digo que es algún mal que me hicieron para que yo quedara embarazada”, aseguró la jovencita.

De inmediato, en redes se formó un debate a favor y en contra de la joven. Algunos señalaron que la adolescente no habría recibido educación sexual y que quizás no comprendiera lo que podría ocurrir con su cuerpo. Además, debido a la presión social, podría estar mintiendo, para no recibir represalias de sus familiares.

Otros, más devotos, sí afirmaron que quizás la joven si habría sido bendecida con este presunto milagro.

Muy poco se habla de Malambo: el lugar más mágico del Atlántico, en el que hace casi una década se apareció el espíritu de Michael Jackson y hoy un portal de noticias informa que una joven fue embarazada por un espíritu. ¿Estamos ante la nueva venida del Mesías? pic.twitter.com/Nb3vBZ7xVh — Rafa Te Cuenta✍🏻 (@Radark__) January 18, 2023

Alarmantes cifras de embarazo adolescente en Colombia

El embarazo adolescente sigue siendo una realidad en Colombia. En 2021, se registraron 106.381 de nacimientos en niñas y adolescentes de entre 14 y 19 años. Los nacimientos en niñas menores de 14 años incrementaron un 43% entre 2020 y 2021 (DANE, 2021). Durante todo 2021, 4.708 niñas de 10 a 14 dieron a luz en Colombia.

Esta situación aumenta los riesgos tanto para las madres adolescentes como para sus hijos e hijas, ya que las muertes prenatales son un 50% superior para los bebés que tienen madres menores de 20 años que para los que las mamás tienen entre 20 y 39 años.