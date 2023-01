“Quería ser actriz y modelo”: los sueños que le frustaron a pequeña que apuñalaron 33 veces en Nariño

Elianis Valencia Ramos, de 8 años, tiene el rostro que tal vez más recuerdan los habitantes del municipio Roberto Payán, en el departamento de Nariño. El crimen del que fue víctima conmocionó a una familia y comunidad entera el pasado 31 de diciembre, en plena celebración de fin de año.

Tras pedir permiso a su mamá para ir hacia el baño a tomar una ducha y salir con ese rumbo, Elianis desapareció y cuando su familia la fue a buscar se encontró con una terrorífica escena. La pequeña yacía semidesnuda al interior de la vivienda, sin vida y acuchillada con arma cortopunzante en 33 ocasiones.

“La niña fue encontrada vilmente asesinada ese día. Todo pasó al medio día. Resultó con varias heridas de puñalada en la cara, tórax y pecho. Hasta ahora no tenemos indicio de quién lo hizo. Ella vivía con la mamá y lamentablemente lejos de mi presencia”, dijo a El espectador el papá de la menor, Edinson Valencia.

En la familia de Elianis hay dolor y tristeza por la pérdida de la pequeña . Su mamá, Viviana Ramos, ha expresado el dolor irreparable que siente luego del terrible crimen y la escena con la que tuvo que encontrarse.

“Dios no solo te pido que me ayude con esta gran dolor que tengo, mi niña, mi bebé, mi todo, éramos un equipo y mi niña decía siempre: ‘Mamá yo quiero ser actriz y modelo‘. Yo le decía: ‘si es tu sueño y meta en tu vida yo te apoyaré siempre‘. Pero todos sus metas , su risa, su ternura, carisma, siempre ella quería estar jugando y su risa, jugábamos, ella me decía fea y yo también. Y ella respondía: ‘Yo soy una reina, una princesa divina‘, yo le decía “enana” y ella me decía: ‘Enano Dios‘. Porque mi niña solo era una niña de 8 años, apenas conociendo la vida y me la quitaron de mis brazos, ella era mi todo, mi lucha diaria, con la que teníamos planes y ahora este año empieza de la peor manera para mí”, fue parte del conmovedor mensaje que compartió la mujer sobre la tragedia que rodeó a su familia.

Además, la mujer pidió justicia ante lo ocurrido y también que la comunidad no se quede callada tras este crimen tan atroz. “No más niñas violentadas, por favor ayúdenme a hacer justicia por mi niña, solo era un pequeña inocente que no se pudo defender de un psicópata que anda suelto”, expresó al respecto.

El gobierno departamental expresó que ya fue asignada una unidad especial para la investigación de este terrible crimen, para poder dar con el responsable de lo ocurrido.