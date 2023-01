Plataformas que albergan contratos del Estado estarían “en crisis”, según David Luna

El senador de Cambio Radical, David Luna, lanzó una preocupante advertencia en sus redes sociales pues, según sus fuentes, le llegó información sobre la crisis que enfrenta una de las entidades claves del Estado, que maneja los contratos realizados con los dineros públicos.

Se trata de Colombia Compra Eficiente, que se encarga de manejar el SECOP I y II, es decir, el Sistema Electrónico para la Contratación Pública en el que se publica la información oficial de toda la contratación realizada con dineros públicos. El SECOP es el punto único de ingreso de información para las entidades que contratan con cargo a recursos públicos.

Según Luna, “nos informan que @colombiacompra está en crisis y por ende, TODO el sistema de contratación pública. Esta entidad es la encargada de manejar el SECOP, en donde se publica TODO sobre la contratación realizada con dineros públicos. Grave”.

Y continuó explicando:

“SECOP I y II garantiza la publicidad de la contratación y que todos puedan participar en igualdad en los procesos. También permite a personas presentar ofertas de bienes y servicios. Allí se publica quiénes ganaron los procesos de contratación y se cargan las cuentas de cobro”.

Al parecer, “la principal razón, según nos dicen, es que el nuevo director no tiene experiencia alguna para el cargo. La segunda, es que la entidad se quedó sin personal. Han prescindido de la mayoría de encargados de temas técnicos”.

Finalmente, le echó la culpa al nuevo Gobierno: “El manejo de SECOP requiere personal técnico. El Gobierno prescindió de las personas que venían desempeñando esta función y ahora improvisarán, como ya se les volvió costumbre…”.

El SECOP funciona bien

En la misma publicación varias personas aseguraron que han usado las plataformas recientemente y no han notado fallas en el sistema. Por eso le pidieron al congresista que explicara mejor a qué se refería con ‘crisis’ y si solo se trataba de un problema de falta de personal.

“Ando hace unos días trabajando con datos del SECOP II, realmente no he visto nada aún que altere el comportamiento histórico, realmente no se en que se basa para denunciar eso. Por favor aporte datos para verificar lo que denuncia”, dijo el tuitero Vicente Calvo.