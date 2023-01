Nuevo chance entre el Eln y el Gobierno: ¿Habrá cese al fuego bilateral?

El 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro echó para atrás lo alcanzado durante un mes en la mesa de negociaciones con el Eln, todo por cuenta de un trino en el que aseguraba un cese bilateral del fuego por seis meses que no fue consultado ni acordado con la guerrilla previamente. Y esto desató la primera crisis en el proceso.

Aunque ya han pasado más de 15 días desde ese desafortunado mensaje, que tenía más tintes esperanzadores para el país, ahora la delegación del Gobierno tiene una nueva tarea y es volver a construir las bases para seguir avanzando hacia la paz.

Por eso este miércoles 18 de enero las delegaciones del Gobierno y del Eln se sentarán de nuevo en la mesa, en Caracas, con el fin de buscar una “paz real y duradera”, según las declaraciones del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.

“Saludamos y le damos la bienvenida a la delegación de paz del Gobierno para los diálogos con el Eln hoy en Caracas”, escribió el diplomático en su cuenta de Twitter.

Señaló que el Gobierno de Gustavo Petro confía en que su jefe negociador, Otty Patiño; el comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el líder ganadero José Félix Lafaurie y “todo el equipo logren, ahora sí, una paz real y duradera”.

Por su parte, la delegación del Eln, encabezada por Eliécer Chamorro e Israel Ramírez Pineda, informó, en la misma red social, que sus integrantes están “listos para la reunión” con los representantes del Gobierno, con los que buscarán “superar la crisis generada” por el cese al fuego bilateral.

¿Qué seguirá en la mesa?

Mientras el Eln ha hablado de una crisis, el Gobierno se ha referido a este hecho como una situación que se debe superar.

En todo caso, tal y como lo anunció la guerrilla, los temas para abordar son: “claridades para superar la crisis generada y la continuidad armónica del segundo ciclo”.

Tras esta reunión se espera que inicie, con todos los términos claros, el segundo ciclo de conversaciones con el Eln, programada inicialmente para este mes en México.

Bilateralidad, palabra clave para el Eln

Camilo González, presidente de Indepaz, explicó en un comunicado el concepto de bilateralidad y la forma en la que el Eln lo entiende, esto como clave para poder avanzar en una negociación.

“A muchos de los que están en las armas, para buscar sus objetivos y prebendas, les incomoda que se les reclamen decisiones unilaterales y se han inventado el sofisma de que para ir hacia la paz y hacia el desescalamiento de las violencias la palabra mágica es acuerdo bilateral. Cuando hablan de ese bilateral como tregua entre ellos y las fuerzas del Estado, ponen en el centro el cese simultaneo de acciones ofensivas entre armados y todas las regulaciones, protocolos, incisivos y parágrafos que deberán resultar de discusiones largas”, indicó. Lo que quiere decir que el Eln se asegura con la bilateralidad en la manera en que la contraparte no haga nada por fuera de lo que está pactado entre ambos y, al mismo tiempo, no espere nada de lo que no está pactado.

Finalmente, el analista y cabeza de Indepaz señaló que hay un pedido con el que los negociadores deben cumplir rápidamente: “Se sabe que las conversaciones están en sus primeros pasos y que hay signos de desescalamiento de ataques con daño a la población. Ahora lo urgente y sin condiciones, al tiempo que se avance en el funcionamiento de las mesas bilaterales de dialogo, es que los grupos armados ilegales de todos los tipos se pronuncien unilateralmente anunciado que condenan cualquier agresión a las comunidades, organizaciones, líderes y ciudadanos y que harán públicos los reglamentos y medidas para evitar que sus integrantes y aliados atenten contra la población civil”.