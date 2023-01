La abusó sexualmente en su propia casa: ella fingió estar muerta para evitar un feminicidio

Un nuevo caso de violencia de género, ocurrió esta vez al sur de la ciudad, en la madrugada de este lunes. Según el relato de la propia víctima de 26 años, su vecino, de manera premeditada, planeó el momento en que ella estuviera sola en la casa -luego de que su amiga saliera al trabajo- para timbrarle y engañarla.

Pidiéndole un molino para preparar chocolate, alias ‘El Paisa’ entró a la fuerza a la vivienda e intimidándola, la golpeó, abusó sexualmente e intentó asesinarla. Sin embargo, la joven aparentó estar muerta para salvar su vida.

“¡Trató de ahorcarla! Si no que ella en un momento se hizo la que estaba muerta, como que se desmayó, entonces el man pensó que la había matado y se fue”, narró Claudia Buitrago, familiar de la víctima, al Ojo de la Noche, de Noticias Caracol.

De esta manera fue como el señalado abusador huyó del lugar y solo hasta el mediodía, hora en que regresó su amiga, fue auxiliada y posteriormente llevada al Hospital de Meissen.

“Cuando miro hacia la cama, me arrimo más y era ella que estaba ahí acostada, con la cara inflamadísima, los ojos no los podía abrir, tenía los dientes tumbados, sangre por todo lado y le pregunto qué pasó, me responde: ‘el paisa me violó'.”, aseguró Buitrago.

Ahora, la joven permanece gravemente herida en el centro asistencial, bajo observación médica.

Por su parte, el autor del abuso sexual, fue buscado y perseguido por la comunidad de El Barrio Paraíso, Ciudad Bolívar, logrando su retención y golpeándolo en varias ocasiones. Ahora, permanece bajo custodia en una URI del barrio Molinos.

Líneas de atención por violencias basadas en género

155: Orientación nacional a mujeres

141: ICBF

018000112137 o Whatsapp 3007551846 : Línea Púrpura

314 7709729 - 315 8942140: Sisma Mujer

123: línea de emergencia

122: Fiscalía