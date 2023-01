La UAESP llena de denuncias: familias recicladoras reclaman el no pago de su salario

Desde tempranas horas de la mañana de este lunes, al menos 100 recicladores protestaron pacíficamente frente a la sede de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP, ubicado en la Avenida Caracas con calle 57, en Bogotá.

El gremio, conformado en su mayoría por la tercera edad, reclamaba el no pago de sus salarios desde hace cinco meses, por lo que los ha perjudicado económicamente para pagar sus necesidades.

“Nosotros estamos acá porque somos recicladores y hace 5 meses que no nos pagan. Tengo 66 años. Yo pago arriendo, servicios y trabajo porque no tengo quien me ayude. No tengo familia, no tengo a nadie”, denunció a Caracol Radio, Flor Marina Prieto.

Mientras que otro reciclador, aseguró al mismo medio que la falta de desembolso lo afecta mucho. “Somos una familia que paga arriendo, servicios, comida y pañales. He tenido que vender dulces y bolsas dentro de los buses para poder sobrevivir”.

Tras varias horas de hacerse escuchar, Lilia Méndez, representante de la asociación de recicladores Ora Marianis, señaló que luego de una reunión con funcionarios de la entidad, habrían llegado a un acuerdo.

“La Superintendencia de Servicios Públicos está pidiendo un certificado que debe emitir la Uaesp, para podernos pagar. Mañana a las 8 am nos quedaron de dar una respuesta”.

Por esta protesta, TransMilenio anunció el cierre temporal de las estaciones Marly y Calle 57. “En este momento se presenta una movilización ajena a la operación a la altura de la Calle 57 con Caracas en ambos sentidos. Por la novedad no tenemos paso en el lugar. Flota lleva a cabo retornos en la Calle 45 y Calle 63″, señaló con corte a las 8:06am.

Siendo las 8:54, el Sistema de Transporte Masivo reportó paso en el punto y restablecimiento de la operación.

¿Qué responde la UAESP?

Tras conocerse un informe periodístico de la Revista Cambio, sobre el presunto cartel de corrupción que hay al rededor de los cuatro cementerios públicos de Bogotá, este domingo, la exdirectora de la UAESP, Luz Amanda Camacho, renunció a su cargo como directora de la entidad y se defendió aclarando que tanto ella como su equipo son inocentes.

“Yo lo dije en el Concejo: a mí me pueden esculcar todo en la vida, mis cuentas, mis deudas, mi familia, yo me defiendo con todo, porque estoy orgullosa de ser la mujer que soy, la mujer trabajadora y seria que soy”.

Ahora, Javier Baquero, quién se desempeñaba como subsecretario de Planeación y Política de la Secretaría Distrital del Hábitat, será el director encargado de la entidad.

De esta manera, la UAESP indicó que el presunto incumplimiento se habría dado porque al parecer “las organizaciones de recicladores no habrían cumplido con unos requisitos para registrarlos ante la Superintendencia de Servicios Públicos la cual se encarga de los pagos a estos trabajadores”.

Agregando: “La organización Ora Marianis está en proceso de ser registrada en el Registro Único de Organizaciones de Recicladores (RUOR) dado que no ha cumplido con los requisitos totales para ser incluida dentro de este listado. Los requisitos para la inclusión en este registro son evaluados por la Uaesp siguiendo con los tiempos y determinaciones de la resolución 196 de 2022″.