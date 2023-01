TransMilenio aclaró que escalofriante foto de joven apuñalado sucedió hace un año

Este jueves se conoció a través de redes sociales una denuncia de agresión contra un joven por parte de un delincuente, al interior de un bus de Transmilenio.

Aunque se difundió aparentemente con fecha del 12 de enero de 2023, realmente el caso tuvo lugar exactamente hace un año. Así lo confirmó el Sistema de Transporte TransMilenio y uno de los testigos del caso.

“Un caso lamentable que rechazamos enfáticamente y no puede volver a pasar. La fotografía y noticia es de ENERO 2022, pero sin duda seguir atentos entre todos es crucial para seguir mejorando. Gracias por el reporte. Acá la publicación de enero de 2022″.

¿Qué pasó ese día?

Según Johan David Ancines, denunciante y testigo, el bus articulado pasaba por la estación Avenida Chile, cuando dos ladrones se subieron e intimidaron a los pasajeros.

Sin embargo, una de las víctimas evitó que le robaran su celular y fue apuñalado por la espalda con un arma blanca. “Yo me acababa de sentar en una silla (del bus) y entran los atacantes. Eran dos muchachos: uno de ellos me bota al piso y otro me propina puñaladas. Logró impactarme 4 puñaladas, tres en mi espalda y una en el antebrazo izquierdo’, contó Juan Pablo Díaz, en entrevista con Canal 1, el 12 de enero de 2022.

Te puede interesar: Video de cámaras de TransMilenio muestran el momento en el que joven es apuñalado para robarle su celular

Tras el ataque, cuenta que intentó pedir ayuda a las autoridades, pero no recibió atención alguna. Y él mismo acudió en un taxi hasta una Clínica al norte de la ciudad.

“El conductor del TransMilenio, al oír los gritos de la gente y míos, volvió a abrir las puertas del articulado dejando que los atacantes escaparan. Bajaron de la estación, nos quedamos parados 5 minutos y yo pierdo mucha sangre. No se ve que el conductor quiera hacer un llamado a alguna autoridad. Yo me levanto por mis propios medios y le pido al conductor que me lleve a la estación Toberín, donde cogería un taxi para ir a un centro asistencial”.

Afortunadamente, Juan Pablo se recuperó satisfactoriamente, pero al momento de interponer la denuncia, su padre le manifestó al medio que la Fiscalía no la recibió, pues no le hurtaron sus pertenencias.

‘Ahora bien, salió el teniente del transporte masivo a decir que ellos le habían prestado toda la colaboración a mi hijo, cuando es una mentira, una falacia. Se presentaron la Policía, el CTI a tomarnos la versión ya cuando a mi hijo lo estaban dando de alta, en ningún momento lo socorrieron’.