La casa del horror: ‘Los Paisitas’ asesinaron a dueño de casa y guardaron su cuerpo debajo de la cama

Las autoridades capturaron in fraganti a tres delincuentes, entre ellos una menor de edad, integrantes de una banda de delincuentes venezolanos y colombianos, denominada ‘Los Paisitas’.

Los criminales cayeron cuando la Policía los perseguía el barrio Bilbao de la localidad de Suba, en Bogotá, luego de que fueron descubiertos por la comunidad obligando a un hombre a subirse a un taxi para luego trasladarlo a otro lugar y privarlo de su libertad.

Precisamente estas tres personas, son señalas de homicidio y secuestro. En el primer hecho, la víctima era un propietario de una vivienda, cuyo cadáver permanecía desde hace varios días debajo de una cama.

Respecto al otro caso que transcurrió en el Puente de Reyes, se trata de un ingeniero que mediante engaños fue secuestrado y llevado hasta esta misma residencia. “Me llevan a Bilbao. Cuando me meten a la casa me ponen en una cama, supuestamente, yo ya iba vendado los ojos, me dicen que me acueste bocabajo con las manos atrás y alguien le dice a una muchacha que me empiece a amarrar como al otro. Efectivamente, me empiezan a amarrar las piernas a la altura de los tobillos con cinta”, narró para Noticias Caracol.

Posteriormente, un familiar del hombre asesinado golpeó en la puerta para averiguar alguna información sobre su paradero -pues desde hace días no sabían nada de él- y los delincuentes, al verse en descubierto, deciden huir con él en un taxi.

Afortunadamente, durante el recorrido, una patrulla de la Policía se acercó a uno 120 metros del vehículo sospechoso, oportunidad que aprovechó el hombre para escapar y recuperar su libertad.

“Cuando la patrulla se acerca 120 metros, el delincuente voltea a mano derecha, ellos se ponen demasiado nerviosos. Yo aprovecho, quito el seguro de la puerta, empujo, la abro y me boto cuando el carro estaba en movimiento y antes de levantarme empiezo a gritarle a la patrulla: ‘Oficiales, por favor, ayúdenme, que estos me tenían secuestrado, ayúdenme que me van a matar’”, narró al mismo medio.

Finalmente, un juez de control de garantías los envío a la cárcel, mientras esperan el juicio por los delitos de homicidio, secuestro, porte de armas y concierto para delinquir. Cargos que no fueron aceptados.