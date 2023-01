Tres estaciones de TransMilenio cerrarán: esto es lo que debe saber

Transmilenio Transmilenio (Photo by Guillermo Legaria/Getty Images) (GUILLERMO LEGARIA/Getty Images)

Uno de los problemas que más se ha reportado en Bogotá es el de la movilidad y con el anuncio de TransMilenio que tres estaciones cerrarán, posiblemente empeorará la situación, así que mucha atención para que no tenga problemas.

Para fortuna de muchos, el cierre de estas estaciones no son permanentes, sino que será parcial mientras se les realiza su respectivo mantenimiento, que generalmente son realizados en los primeros días del mes de enero.

¿De qué estaciones se trata?

A partir de este martes 3 de enero, se anunció el cierre de las estaciones de La Castellana, Calle 100 y Calle 45, esta última con la particularidad que no funcionará hasta el lunes 9 de enero por mantenimiento de la malla vial del carril exclusivo e instalación de puertas anti colados.

En cuanto a la estación de La Castellana, no se anunció el tiempo del cierre parcial, pero sí se confirmó que solo no funcionarán el vagón 1 y 2. Las rutas G12 y H72 no tendrán parada allí, mientras que la F28 realizará parada en NQS-Calle 75.

La Calle 100 también tendrá afectaciones, especialmente en el sentido de norte a sur, para las siguientes rutas: Servicios 8, D10, H75, F26, H13, G12 y G46 no tendrán parada allí. Además, el servicio G12 realizará parada adicional en Calle 106 y H75 y G46 en Virrey.