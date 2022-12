Linda Palma, presentadora de Noticias Caracol, contó qué hace con la ropa que ya no usa

Todos y todas las colombianas se fidelizan con algunos canales de televisión gracias a su presentadores y presentadores. Linda Palma se ha convertido en una de las presentadoras de Noticias Caracol más queridas por su carisma y su forma sencilla de ser. Ahora, muchos sumaron mucho más amor a su personalidad cuando contó qué hace con la ropa que no usa.

La presentadora mostró por medio de sus redes sociales prendas que pertenecen a su clóset y que ya no usa. Compartió que cuando organizó su clóset se dio cuenta de que casi la mitad de lo que tenía allí guardado no lo usaba.

“Veo que la mitad de lo que tenía, no lo usaba hace años”, compartió por medio de su cuenta de Instagram, en donde también mostró imágenes de varias camisas y pantalones que no utiliza y que acumuló en una montaña de ropa. La segunda fotografía que mostró ahora evidenció que organizó la ropa y que ahora sus prendas que no usa se irán rumbo a donaciones.

“Esto va pa’ donación para quienes realmente lo necesitan”, fue la segunda leyenda que compartió la presentadora por medio de sus redes sociales. La presentadora ha recibido buenos comentarios por esta acción que sugiere que piensa en los menos favorecidos durante estas festividades de fin de año.

Y es que recordemos que muchas de las personas reconocidas en redes sociales y la vida pública deciden organizar su clóset y en vez de regalarlo se disponen a venderlo, por medio de aplicaciones y plataformas que están hechas con este fin. No es la primera vez que la presentadora muestra su carisma y amabilidad, pues en diferentes ocasiones ha mostrado buenos gestos y quienes la han encontrado en las calles de la ciudad de Bogotá acotan que es muy amable en persona.