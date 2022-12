¡Cómo si nada! Se pasearon armados por un D1 y robaron a señora que estaba con una niña

Sin duda alguna la inseguridad es una de las principales problemáticas de las grandes ciudades en Colombia. Precisamente por eso, cada tanto se conocen imágenes escalofriantes de atracos, golpizas, enfrentamientos y más. Justo lo que ocurrió en esta ocasión, ya que una cámara de seguridad captó robó en una tienda D1 de Barranquilla. Los impactantes momentos desataron varios comentarios en las redes sociales y demostraron que muchas personas ya no aguantan más.

Vea también: ¿Jugando a los carritos chocones? Intolerancia entre conductores quedó grabado en Bogotá

El 22 de diciembre de 2022, salió a la luz el video de una cámara de seguridad que muestra el robo ocurrido en una se de las tiendas D1. La lamentable situación ocurrió en el Barrio Villacampestre de Barranquilla, ciudad que ha sido azotada por la inseguridad desde hace varios meses.

El video del robo en el D1.

Como puede observarse en el video, dos hombres, uno con camiseta roja y otro con saco negro, se pasean armados por la tienda y despojan de sus pertenencias a otro hombre y a una mujer. Lo más indignante es que una de las víctimas estaba acompañada por un pequeña niña, quien no parecía entender lo que estaba pasando.

Hasta el momento la Policía de Barranquilla no se ha pronunciado sobre el aterrador atacó en la tienda D1, pero se espera que en las próximas horas haya novedades al respecto. De hecho, en redes sociales varias personas exigieron a la Policía Nacional que tome cartas en el asunto, ya que situaciones similares ocurren con frecuencia y no parece haber consecuencias. También hubo quien le reclamó a las tiendas D1, ya que estas no suelen contar con seguridad privada.