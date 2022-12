Aida Victoria Merlano aclaró si las mujeres hacen parte de sus preferencias sexuales

Aida Victoria Merlano, la hija de la polémica excongresista Aida Merlano, ahora es una de las creadoras de contenido más reconocidas del país, por los temas que aborda y porque no tiene ‘pelos en la lengua’ para hablar de temas relacionados con sus preferencias sexuales. En esta oportunidad la influenciadora aclaró si le gustan las mujeres.

A través de las historias de Instagram, la joven barranquillera habilitó la caja de preguntas para que sus seguidores pudieran resolver sus dudas, entre ellas estaba si le gustaban o no las mujeres.

Aida Victoria aseguró que sí le atraen bastante cierto tipo de mujeres. Pero, aclaró que no se ha planteado tener una relación sentimental seria con alguien de su mismo sexo.

“Verdadero, pero es que yo siento que a mí las mujeres me gustan como que de ‘recochita’ porque es que uno la pasa buenísimo. Luego, uno se queda mirando las caras y es como: ‘Muy rico y todo, pero me quedó faltando algo’. A mí me encanta la energía masculina, el cuerpo”, precisó Merlano.

El beso de Aida Victoria Merlano y Lina Tejeiro

Hace poco Aida Victoria Merlano se besó con Lina Tejeiro en dos oportunidades y en ese momento dijo que realmente pocas las mujeres que de verdad le gustan, por lo que quedó claro es que prefiere a los hombres.

“La verdad son muy pocas las mujeres que me encantan”, respondió la creadora de contenido en las historias, que se hicieron rápidamente virales en las redes.

Aida Victoria Merlano dijo en Instagram que no le gustó el comentario de Alejandra Azcárate en el último episodio del programa ¿Quién es la máscara?, del Canal RCN.

“No somos cercanas, yo la puedo ver y la puedo saludar, solamente que en ese programa ella me hizo un comentario muy feo. Yo estaba todavía debajo del disfraz y alguien como que dijo que podía ser Aida Victoria y ella dijo: ´Ay, preguntémosle dónde está la mamá', y eso la verdad me dolió bastante. Se sintió feo”, agregó.