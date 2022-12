“Triste que las Farc ad portas de un diálogo insista en reclutar menores”: Gustavo Bolívar

El senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, publicó en su cuenta de Twitter la historia de un menor de edad que hizo parte de la Primera Línea de Bogotá, que ahora está en las filas de las disidencias de las Farc.

“Tengo el corazón roto. Este niño que conocí en sep/2021 en un Café a donde fue con otros chicos de Primera Línea de Bogotá en busca de asesoría jurídica, se fue a la guerrilla. Triste que la persecución los empuje a tomar malas decisiones y que las FARC ad portas de un diálogo insista en reclutar”, escribió el senador.

Tengo el corazón roto.

Este niño que conocí en sep/2021 en un Café a donde fue con otros chicos de PL de Btá en busca de asesoría jurídica, se fue a la guerrilla.

Triste q la persecución los empuje a tomar malas decisiones y q las FARC ad portas d un diálogo insista en reclutar❌ pic.twitter.com/CaJeiBFvDB — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) December 15, 2022

Las reacciones ante el reclutamiento de menores de las Farc

Ante la publicación, los usuarios de internet no se guardaron comentarios y opinaron sobre la historia del menor que pertenecía a las Primera Línea y fue reclutado por las Farc.

“Eso es lo que ustedes están motivando”, “¿No que las FARC ya no existe? Si existe y están reclutando. Lo único de acuerdo es que es cierto, las armas jamás serán el camino. La ilegalidad no es la opción”, y “Tanta condescendencia con quien decide delinquir es en buena parte lo que nos tiene jodidos. ¡Qué empuje ni que ocho cuartos! Sea serio, Ud es Senador, deje de estar justificando el crimen y promoviendo la empatía con la criminalidad”.

“No, la persecución no es la excusa que este joven tomará la decisión, la verdad que no dice, es que la guerrilla está en todos lados, inclusive espacios de jóvenes, donde los reclutan por medio de enamoramiento ideológico, en temas políticos y hasta educativos están”, “Todos los jóvenes que participaron en los desmanes de la primera línea tienen alma de guerrilleros criminales. No finja sorpresa, usted los financió y lo seguirá haciendo si con nuestros impuestos” y “No será que ya era parte de la guerrilla y estaba en la primera linea, no se hay algo que no cuadra. Los quieren victimizar a como de lugar y tan angelitos no son”.