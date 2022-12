Conductora del SITP es la sensación en Tiktok por su belleza

Recientemente se ha popularizado en las redes sociales una conductora del SITP por los videos que comparte a través de su perfil de Tiktok. En estos aparece conduciendo, cantando o mostrando el bus que le toca conducir cada día por las calles de Bogotá.

La conductora fue identificada como Luisa Ramírez, quien trabaja como operadora del Sistema integrado de Transporte (SITP) de Bogotá que ahora está causando furor en redes sociales por su belleza y los contenidos que se están viralizando en las redes sociales.

Desde noviembre la conductora empezó a postear videos conduciendo buses del SITP a través de las redes sociales y solo a un mes de haberlo hecho ya ha logrado una gran notoriedad, sobre todo en Tiktok.

@luizitharamirez Porque Prefiero Imnovar los Con Mi Profesión Y Mi Ternura 😌😏😎💙 ♬ sonido original - Status Lyrics

Las reacciones de los seguidores de la conductora del SITP

Muchas personas comentan sus publicaciones y le escriben mensajes en los que destacan su belleza. Además, hay otros que son creativos y con humor le comentan cosas como: “Si te digo ‘me va a llevar a la casa de su madre’ no es insulto, es que me quiero comprometer contigo”.

“Es de las que arranca cuando uno va corriendo al paradero, lo deja a uno”, “Las mujeres se ven muy hermosas manejando carros o camiones”, “Si no me escucha timbrar, yo sí dejo que me lleve pa su casa... mentiras :)”, “Con una conductara así llego hasta los parqueaderos y se me olvida donde me tengo que bajar xd jajajaja” y “Está chica se ganó mis respetos y mi admiración manejando este tipo de vehículo”.

“Cómo mujer admiro estas mujeres luchadoras, inteligentes, creativas, guerreras y hermosas... esto es de admirar... Felicidades”, “Me encantaría saber la ruta... para al menos verte”, y “Me pasé como 5 paradas por andar mirando a la conductora jajaja” y “si voy en TransMilenio sería un placer que una conductora tan hermosa como tú me alegrara el día”.