Karen Abudinen: De nuevo juez concluye que no es víctima en caso Centros Poblados

Nuevamente se registra una decisión por este caso. En una audiencia que empezó a las 2:00 de la tarde de este miércoles, una jueza de Bogotá promulgó que la exministra Karen Abudinen no es víctima dentro del caso Centros Poblados.

Por lo tanto, la exministra por segunda es rechazada como víctima en el proceso penal que se abrió por la pérdida de 70.000 millones de pesos del anticipo de un contrato para llevar Internet a escuelas y a nños de varias regiones del país.

Karen Abudinen: De nuevo juez afirma que no es víctima en caso Centros Poblados

La decisión de la jueza 40 Penal de Conocimiento de Bogotá señaló que la pérdida del anticipo no causó un daño directo en la exministra, por lo cual no tiene fundamento que sea considerada víctima.

La decisión de la juez se dio en medio de la audiencia de revisión del preacuerdo que suscribió Juan José Laverde, otro de los procesados por este escándalo con la Fiscalía General de la Nación.

Primer rechazo de juzgado que no acreditó a Karen Abudinen como víctima

Cabe recordar, que el pasado 10 de octubre, la jueza 59 penal del circuito de Bogotá, consideró que la exministra de las TIC, Karen Abudinen, no es víctima del proceso por el escándalo de corrupción en Centros Poblados. Esto, porque la defensa de la exfuncionaria, no acreditó la supuesta afectación que ella narró en materia de su carrera y salud mental.

“Hoy mi carrera profesional y mi persona se han visto juzgada, tengo que ir al psicólogo (...) Si ellos no hubieran entregado los documentos falsos, a los cuales ellos sabían, yo no estuviera pasando todas estas cargas, afectivas, profesional y personales (...) Dígame usted ¿Quién podría contratar a una persona que supuestamente, aparte de denunciar, participó de un entramado?”, señaló.

Para leer: Karen Abudinen fue vista en el aeropuerto, a punto de irse del país

Y añadió que no busca reparación económica alguna. “Quiero repetirles que no estoy por intereses económicos, mi condición se trata porque me hicieron un daño donde incluso en las redes sociales no paran de presionar por un daño que no he cometido”.

A pesar de esta decisión, la togada le dio la oportunidad para que, ante el Tribunal Superior de Bogotá, exponga de nuevo sus argumentos y pueda ser aprobada o no su petición.

Un fallo a favor de Karen Abudinen como víctima

De igual forma, el juez primero penal del circuito de Bogotá sí acreditó como víctima a Karen Abudinen en medio del escándalo de la pérdida de 70 mil millones en el proyecto de Centros Poblados. el pasado 19 de octubre. Según el funcionario, se afectó de manera intangible el buen nombre y se puso en tela de juicio la honorabilidad de la entonces ministra de las TIC.