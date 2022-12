¿Un hueco de 30 metros? Periodista en vivo se ‘descachó' con la medida y causó burlas

Según la Unidad de Mantenimiento Vial (UMV), 360.432 huecos o daños viales han sido tapados hasta al 7 de octubre en lo corrido del año. Sin embargo, los que aún no han sido intervenidos en Bogotá, han generado múltiples accidentes de tránsito.

Y esto fue lo que precisamente se encontró la periodista de Noticias Caracol, Tatiana Gordillo. Quien en medio de su reportaje en vivo, decidió medir que tanta profundidad tenía un gran hueco que ponía en peligro a los actores viales en la capital.

Sin embargo, su medición no salió nada bien, pues concluyó que eran 30 metros. Lo equivalente a un edificio de 8 u 10 pisos. Y en realidad lo que quería afirmar eran 30 centímetros. Un lapsus en la unidad de longitud.

Por supuesto su ‘descache’ no pasó desapercibido y en redes sociales, las risas no faltaron. “Ella tiene muchossss videos así. Todos en vivo y en tv nacional”. “ayy no y lo dijo en TV nacional!!”. “Caramba pero que hueco!!!!”. “Jajaja 30 metros”.

Según la Alcaldía de Bogotá, en el primer semestre de este año, la UMV, intervino 286.000 huecos en la capital.

Asimismo, la entidad señaló que han trabajado en la mejora de 285,89 kilómetros - carril; 261,45 en la malla vial local; 11,67 de la malla vial arterial; 3,38 de la malla vial rural, y adicionalmente ha intervenido 9,39 kilómetros de ciclo-infraestructuras y en 15.786,62 metros cuadrados del espacio público de la ciudad.

Las localidades donde más se han reparado daños viales durante este periodo son: