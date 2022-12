“Me imagino el dolor que mi mamá sintió y a mi hermano gritando”: Hermano preso de Mauricio Leal se confesó

Carlos Andrés García es el hermano preso de Mauricio Leal que paga una condena de 15 años en la cárcel de Jamundí. Él confesó recientemente lo que sintió cuando se enteró que su hermano Jhonier asesinó al reconocido peluquero y a la madre de ellos, Marleny Hernández.

En el programa de Los Informantes, de Caracol Televisión, dijo que desde el primer momento que supo la noticia no creyó en la hipótesis del suicidio y luego llegó a pensar que, incluso, la intención de Jhonier Leal era involucrarlo en el asesinato.

El día que se enteró de la muerte, “llamé fue a una tía mía y cuando yo la llamé a ella, ella estaba como loca gritando. Yo le decía: ‘Tía, qué le pasó, cuénteme qué le pasó’, ella me decía: ‘Andrés, Andrés, los mataron’ , y yo: ‘Pero mataron a quiénes’, ‘Andrés, mataron a Marleny y a Mauricio’, yo casi me muero”, aseguró Carlos.

Y luego, llamó a su otro hermano, Jhonier, para confirmar lo que su tía le había dicho. Pero para su sorpresa, escuchó en el teléfono a un hombre calmado, como si su madre y hermano no acabaran de morir. “Yo que me daba golpes con las paredes de la celda donde yo vivo y Jhonier en una tranquilidad, con una frescura”, indicó.

Entonces, empezó a sospechar de todo. Y tiempo después “confirmé lo que yo sospechaba”.

Carlos aseguró ante las cámaras que imagina a Jhonier apuñalando a su madre y su hermano y esa escena lo atormenta. “Yo me imagino a veces cómo sería el dolor que mi mamá sintió cuando este man le estaba metiendo ese cuchillo, cómo gritaría mi hermano”, manifestó.

Finalmente, contó cómo Jhonier días antes del crimen intentó contactarse con él, pero siempre se negó.

“La abogada de él, Ana Julieth, me dijo: ‘Yo necesito hablar con usted, será que hay algún problema’. Yo le dije: ‘No, no hay ningún problema, por qué’. Me dijo: ‘Porque yo necesito hablar con usted de algo que te mandó a decir tu hermano y es confidencial, pero no puede tener usted a sus dos abogadas’. Yo le dije: ‘Qué pena, pero yo sin mis abogadas no me entrevisto con usted’. Me dijo: ‘’Entonces no te olvides de que él es tu hermano y te ha colaborado mucho’”.

Recientemente, el atroz crimen del estilista de famosos colombianos y su madre cumplió un año.