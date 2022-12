Dejó el carro mal parqueado y se fue abordo de la grúa hasta los patios: no evitó el comparendo. Tw: @maritovillalobo

A través de redes sociales se conoció una serie de videos que muestran el momento exacto en que un conductor y su copiloto, deciden no bajarse del vehículo y grúa, respectivamente, luego de que este fuera inmovilizado por aparentemente estar mal parqueado.

En una primera grabación, se ve a varios policías de tránsito y un hombre, discutir porque el carro iba a ser llevado a los patios. Esto, ante la mirada de testigos que apoyaban al conductor y le decían que no se bajara de la grúa en señal de protesta.

“No se lo deje llevar”. “Cierre la puerta. Quédate ahí”, le dice un sujeto al copiloto que está dentro del vehículo inmovilizado.

En otro clip, se ve al hombre bastante molesto, gritarles a los agentes “¡Mátenme si quiere! Yo no he robado a nadie”, refiriéndose al hecho de que estaba montado en la grúa.

“Usted dejó su carro botado dónde dice prohibido parquear”. “Si fuera aquí no había problema”. “Si a usted le roban el carro en la calle, la culpa sería de la Policía por no cuidárselo. Usted está en el deber de guardarlo en un parqueadero. No importa que sea un minuto o más. Y se hubiera evitado esta situación”, le trata de hacer entender otro patrullero.

Finalmente, en otro video y tras al parecer la orden del intendente a cargo de la inmovilización, la grúa se mueve hacia los patios, con los dos hombres abordo del vehículo, poniendo en riesgo sus vidas.

Según el artículo 127 del Código Nacional de Tránsito, la autoridad podrá retirar con grúa o cualquier otro medio idóneo los vehículos que se encuentren estacionados irregularmente en zonas prohibidas, sin la presencia del conductor o responsable del vehículo; si este último se encuentra en el sitio, únicamente habrá lugar a la imposición del comparendo de $500.000 y a la orden de mover el vehículo.